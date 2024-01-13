США и Британия ударили по базе в Йемене, откуда хуситы пустили ракеты в Красное море

США и Британия совершили атаку по военно-морской базе йеменской армии у побережья города-порта Ходейда. Об этом сообщили на телеканале Al Arabiya. Также удар был нанесен по военному объекту в районе Аль-Катиб, откуда хуситы устроили запуск ракеты в направлении Красного моря.
«Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена», — говорится в сообщении. По данным телеканала Sky News Arabia, США также удар нанесли по военному объекту районе Аль-Катиб.
Ранее в центральном командовании Пентагона сообщили, что новая атака США в Йемене была направлена против радарной установки хуситов, передает «Национальная служба новостей». ФРГ намерена присоединиться к военной миссии ЕС против хуситов, сообщает RT. По информации Bild, немецкий боевой корабль «Гессен» может взять курс на Красное море в начале 2024 года.
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