В мире США и Британия ударили по базе в Йемене, откуда хуситы пустили ракеты в Красное море Al Arabiya: США и Британия наносят удары по военно-морской базе в Йемене 13 января 2024 в 21:48 Размер текста - 17 + США и Британия нанесли удар по военному объекту районе Аль-Катиб Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Calabrese новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов США и Британия совершили атаку по военно-морской базе йеменской армии у побережья города-порта Ходейда. Об этом сообщили на телеканале Al Arabiya. Также удар был нанесен по военному объекту в районе Аль-Катиб, откуда хуситы устроили запуск ракеты в направлении Красного моря. «Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена», — говорится в сообщении. По данным телеканала Sky News Arabia, США также удар нанесли по военному объекту районе Аль-Катиб. Ранее в центральном командовании Пентагона сообщили, что новая атака США в Йемене была направлена против радарной установки хуситов, передает «Национальная служба новостей». ФРГ намерена присоединиться к военной миссии ЕС против хуситов, сообщает RT. По информации Bild, немецкий боевой корабль «Гессен» может взять курс на Красное море в начале 2024 года. США и Британия совершили атаку по военно-морской базе йеменской армии у побережья города-порта Ходейда. Об этом сообщили на телеканале Al Arabiya. Также удар был нанесен по военному объекту в районе Аль-Катиб, откуда хуситы устроили запуск ракеты в направлении Красного моря. «Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена», — говорится в сообщении. По данным телеканала Sky News Arabia, США также удар нанесли по военному объекту районе Аль-Катиб. Ранее в центральном командовании Пентагона сообщили, что новая атака США в Йемене была направлена против радарной установки хуситов, передает «Национальная служба новостей». ФРГ намерена присоединиться к военной миссии ЕС против хуситов, сообщает RT. По информации Bild, немецкий боевой корабль «Гессен» может взять курс на Красное море в начале 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям