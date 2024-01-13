США и Британия ударили по базе в Йемене, откуда хуситы пустили ракеты в Красное море

Al Arabiya: США и Британия наносят удары по военно-морской базе в Йемене
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США и Британия нанесли удар по военному объекту районе Аль-Катиб Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

США и Британия совершили атаку по военно-морской базе йеменской армии у побережья города-порта Ходейда. Об этом сообщили на телеканале Al Arabiya. Также удар был нанесен по военному объекту в районе Аль-Катиб, откуда хуситы устроили запуск ракеты в направлении Красного моря.

«Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена», — говорится в сообщении. По данным телеканала Sky News Arabia, США также удар нанесли по военному объекту районе Аль-Катиб.

Ранее в центральном командовании Пентагона сообщили, что новая атака США в Йемене была направлена против радарной установки хуситов, передает «Национальная служба новостей». ФРГ намерена присоединиться к военной миссии ЕС против хуситов, сообщает RT. По информации Bild, немецкий боевой корабль «Гессен» может взять курс на Красное море в начале 2024 года.

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США и Британия совершили атаку по военно-морской базе йеменской армии у побережья города-порта Ходейда. Об этом сообщили на телеканале Al Arabiya. Также удар был нанесен по военному объекту в районе Аль-Катиб, откуда хуситы устроили запуск ракеты в направлении Красного моря. «Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена», — говорится в сообщении. По данным телеканала Sky News Arabia, США также удар нанесли по военному объекту районе Аль-Катиб. Ранее в центральном командовании Пентагона сообщили, что новая атака США в Йемене была направлена против радарной установки хуситов, передает «Национальная служба новостей». ФРГ намерена присоединиться к военной миссии ЕС против хуситов, сообщает RT. По информации Bild, немецкий боевой корабль «Гессен» может взять курс на Красное море в начале 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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