В Кремле раскрыли детали встречи министра иностранных дел КНДР с Путиным

Путин посетит КНДР в удобное время, заявил Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин в удобное время совершит визит в КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается визита Путина, он на повестке дня. Путин в удобное время по взаимной договоренности им воспользуется», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о визите президента в Северную Корею. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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