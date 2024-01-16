Политика В Кремле раскрыли детали встречи министра иностранных дел КНДР с Путиным Песков: Путин посетит КНДР в удобное время 16 января 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Путин посетит КНДР в удобное время, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в удобное время совершит визит в КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что касается визита Путина, он на повестке дня. Путин в удобное время по взаимной договоренности им воспользуется», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о визите президента в Северную Корею. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Президент РФ Владимир Путин в удобное время совершит визит в КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что касается визита Путина, он на повестке дня. Путин в удобное время по взаимной договоренности им воспользуется», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о визите президента в Северную Корею. Его слова приводит корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям