В Кремле раскрыли детали встречи министра иностранных дел КНДР с Путиным

Песков: Путин посетит КНДР в удобное время
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Путин посетит КНДР в удобное время, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин в удобное время совершит визит в КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается визита Путина, он на повестке дня. Путин в удобное время по взаимной договоренности им воспользуется», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о визите президента в Северную Корею. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин в удобное время совершит визит в КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что касается визита Путина, он на повестке дня. Путин в удобное время по взаимной договоренности им воспользуется», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о визите президента в Северную Корею. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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