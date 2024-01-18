Путин назначил спецпредставителя по вопросам космоса

Сергей Крикалев назначен новым спецпредставителем президента РФ в области космоса
Президент России Владимир Путин назначил нового специального представителя в области космоса. Им стал космонавт Сергей Крикалев. Соответствующий указ опубликован на портале опубликования правовых актов.
«Назначить специальным представителем президента РФ <…> героя РФ Сергея Крикалева», — отмечается в соответствующем
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