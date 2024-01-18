Путин назначил спецпредставителя по вопросам космоса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
Сергей Крикалев назначен новым спецпредставителем президента РФ в области космоса Фото:

Президент России Владимир Путин назначил нового специального представителя в области космоса. Им стал космонавт Сергей Крикалев. Соответствующий указ опубликован на портале опубликования правовых актов.

«Назначить специальным представителем президента РФ <…> героя РФ Сергея Крикалева», — отмечается в соответствующем документе. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назначил нового специального представителя в области космоса. Им стал космонавт Сергей Крикалев. Соответствующий указ опубликован на портале опубликования правовых актов. «Назначить специальным представителем президента РФ <…> героя РФ Сергея Крикалева», — отмечается в соответствующем документе. Указ вступает в силу с момента его подписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...