ФОМ раскрыл, сколько россиян доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79%, а положительно его работу оценивает 81% жителей страны. Это следует из соцопросов Фонда общественного мнения.
«О доверии президенту РФ заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения. Деятельность Путина на своем посту положительно оценивает 81% опрошенных, недовольны его работой 9%», — сообщает ФОМ
Ранее ФОМ провел соцопрос, сколько человек хотят видеть Владимира Путина президентом. Согласно данным, большинство россиян (70%) положительно оценивают это решение. Многие также делились, что с доверием относятся к нынешнему лидеру страны.
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