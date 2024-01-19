ФОМ раскрыл, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: Путину доверяют 79% россиян, его работу положительно оценивают 81%
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Большинство россиян положительно оценивают работу Владимира Путина, сообщает ФОМ Фото:

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79%, а положительно его работу оценивает 81% жителей страны. Это следует из соцопросов Фонда общественного мнения.

«О доверии президенту РФ заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения. Деятельность Путина на своем посту положительно оценивает 81% опрошенных, недовольны его работой 9%», — сообщает ФОМ на своем сайте.

Ранее ФОМ провел соцопрос, сколько человек хотят видеть Владимира Путина президентом. Согласно данным, большинство россиян (70%) положительно оценивают это решение. Многие также делились, что с доверием относятся к нынешнему лидеру страны.

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Президенту России Владимиру Путину доверяют 79%, а положительно его работу оценивает 81% жителей страны. Это следует из соцопросов Фонда общественного мнения. «О доверии президенту РФ заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения. Деятельность Путина на своем посту положительно оценивает 81% опрошенных, недовольны его работой 9%», — сообщает ФОМ на своем сайте. Ранее ФОМ провел соцопрос, сколько человек хотят видеть Владимира Путина президентом. Согласно данным, большинство россиян (70%) положительно оценивают это решение. Многие также делились, что с доверием относятся к нынешнему лидеру страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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