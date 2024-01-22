22 января 2024

В Британии анонсировали новый раунд приема заявок на помощь Украине

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Британия ждет финансирования, чтобы предоставить новые поставки оружия Киеву Фото:
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Чтобы предоставить новые поставки вооружений Киеву, Великобритания заявила о третьем раунде приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины (IFU). Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

«Третий раунд приема заявок на финансирование из IFU <…> начнется в ближайшее время», — рассказал Хиппи. Он добавил, что финансирование будет сосредоточено, в первую очередь, на возможностях морской и противовоздушной обороны. Информация опубликована на сайте британского парламента.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял также, что страны — члены Евросоюза достигли согласия относительно использования заблокированных активов России для помощи Украины. По его словам, ЕС скоро перейдет к последнему этапу работы над этой возможностью, передает «Национальная служба новостей».

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Чтобы предоставить новые поставки вооружений Киеву, Великобритания заявила о третьем раунде приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины (IFU). Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. «Третий раунд приема заявок на финансирование из IFU <…> начнется в ближайшее время», — рассказал Хиппи. Он добавил, что финансирование будет сосредоточено, в первую очередь, на возможностях морской и противовоздушной обороны. Информация опубликована на сайте британского парламента. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял также, что страны — члены Евросоюза достигли согласия относительно использования заблокированных активов России для помощи Украины. По его словам, ЕС скоро перейдет к последнему этапу работы над этой возможностью, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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