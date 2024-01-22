В Британии анонсировали новый раунд приема заявок на помощь Украине

23 января 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Британия ждет финансирования, чтобы предоставить новые поставки оружия Киеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы предоставить новые поставки вооружений Киеву, Великобритания заявила о третьем раунде приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины (IFU). Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. «Третий раунд приема заявок на финансирование из IFU <…> начнется в ближайшее время», — рассказал Хиппи. Он добавил, что финансирование будет сосредоточено, в первую очередь, на возможностях морской и противовоздушной обороны. Информация опубликована на сайте британского парламента. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял также, что страны — члены Евросоюза достигли согласия относительно использования заблокированных активов России для помощи Украины. По его словам, ЕС скоро перейдет к последнему этапу работы над этой возможностью, передает «Национальная служба новостей».

Чтобы предоставить новые поставки вооружений Киеву, Великобритания заявила о третьем раунде приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины (IFU). Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. «Третий раунд приема заявок на финансирование из IFU <…> начнется в ближайшее время», — рассказал Хиппи. Он добавил, что финансирование будет сосредоточено, в первую очередь, на возможностях морской и противовоздушной обороны. Информация опубликована на сайте британского парламента. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял также, что страны — члены Евросоюза достигли согласия относительно использования заблокированных активов России для помощи Украины. По его словам, ЕС скоро перейдет к последнему этапу работы над этой возможностью, передает «Национальная служба новостей».