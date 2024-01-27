27 января 2024

Bloomberg: Европа рискует стать зависимой от США из-за санкций

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Зависимость Европы от поставок СПГ будет расти Фото:
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Заменив российский сжиженный природный газ (СПГ) на американский, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой. Отсутствие диверсификации поставок делает ситуацию все более рисковой с каждым днем, отмечает Bloomberg.

«Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка. Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем», — заявляет Bloomberg. Агентство отмечает, что США за небольшой промежуток времени стали вторыми после Норвегии поставщиками СПГ в Европу.

Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против энергетического сектора России масштабные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за рестрикций Евросоюза у «Газпрома» сузились возможности для поставок, передает «Национальная служба новостей». Британская газета Financial Times, однако, заявила о рекордном импорте газа из РФ в Европу, несмотря на ограничения.

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Заменив российский сжиженный природный газ (СПГ) на американский, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой. Отсутствие диверсификации поставок делает ситуацию все более рисковой с каждым днем, отмечает Bloomberg. «Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка. Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем», — заявляет Bloomberg. Агентство отмечает, что США за небольшой промежуток времени стали вторыми после Норвегии поставщиками СПГ в Европу. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против энергетического сектора России масштабные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за рестрикций Евросоюза у «Газпрома» сузились возможности для поставок, передает «Национальная служба новостей». Британская газета Financial Times, однако, заявила о рекордном импорте газа из РФ в Европу, несмотря на ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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