Bloomberg: Европа рискует стать зависимой от США из-за санкций

28 января 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Зависимость Европы от поставок СПГ будет расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Заменив российский сжиженный природный газ (СПГ) на американский, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой. Отсутствие диверсификации поставок делает ситуацию все более рисковой с каждым днем, отмечает Bloomberg. «Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка. Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем», — заявляет Bloomberg. Агентство отмечает, что США за небольшой промежуток времени стали вторыми после Норвегии поставщиками СПГ в Европу. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против энергетического сектора России масштабные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за рестрикций Евросоюза у «Газпрома» сузились возможности для поставок, передает «Национальная служба новостей». Британская газета Financial Times, однако, заявила о рекордном импорте газа из РФ в Европу, несмотря на ограничения.

Заменив российский сжиженный природный газ (СПГ) на американский, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой. Отсутствие диверсификации поставок делает ситуацию все более рисковой с каждым днем, отмечает Bloomberg. «Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка. Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем», — заявляет Bloomberg. Агентство отмечает, что США за небольшой промежуток времени стали вторыми после Норвегии поставщиками СПГ в Европу. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против энергетического сектора России масштабные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за рестрикций Евросоюза у «Газпрома» сузились возможности для поставок, передает «Национальная служба новостей». Британская газета Financial Times, однако, заявила о рекордном импорте газа из РФ в Европу, несмотря на ограничения.