ЦБ РФ увидел интерес зарубежных инвесторов к обмену заблокированными активами

31 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ видит интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк (ЦБ) РФ заметил интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами на деньги через счета типа «С». Об этом рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. «Банк России видит интерес иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами на деньги со счетов типа «С», — передает слова Шишлянниковой ТАСС. Она также отметила, что вопрос успешного завершения этого механизма зависит от прихода и активности иностранных инвесторов, которые имеют деньги на счетах типа «С» и могут использовать их для выкупа активов. Банк России ожидает, что проект вызовет положительный отклик у иностранных инвесторов и приведет к освобождению значительной суммы инвестиций из-под блокировки, заключила Шишлянникова.

Центробанк (ЦБ) РФ заметил интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами на деньги через счета типа «С». Об этом рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. «Банк России видит интерес иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами на деньги со счетов типа «С», — передает слова Шишлянниковой ТАСС. Она также отметила, что вопрос успешного завершения этого механизма зависит от прихода и активности иностранных инвесторов, которые имеют деньги на счетах типа «С» и могут использовать их для выкупа активов. Банк России ожидает, что проект вызовет положительный отклик у иностранных инвесторов и приведет к освобождению значительной суммы инвестиций из-под блокировки, заключила Шишлянникова.