ЦБ РФ увидел интерес зарубежных инвесторов к обмену заблокированными активами

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ видит интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами Фото:

Центробанк (ЦБ) РФ заметил интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами на деньги через счета типа «С». Об этом рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.

«Банк России видит интерес иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами на деньги со счетов типа «С», — передает слова Шишлянниковой ТАСС. Она также отметила, что вопрос успешного завершения этого механизма зависит от прихода и активности иностранных инвесторов, которые имеют деньги на счетах типа «С» и могут использовать их для выкупа активов. Банк России ожидает, что проект вызовет положительный отклик у иностранных инвесторов и приведет к освобождению значительной суммы инвестиций из-под блокировки, заключила Шишлянникова.

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Центробанк (ЦБ) РФ заметил интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами на деньги через счета типа «С». Об этом рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. «Банк России видит интерес иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами на деньги со счетов типа «С», — передает слова Шишлянниковой ТАСС. Она также отметила, что вопрос успешного завершения этого механизма зависит от прихода и активности иностранных инвесторов, которые имеют деньги на счетах типа «С» и могут использовать их для выкупа активов. Банк России ожидает, что проект вызовет положительный отклик у иностранных инвесторов и приведет к освобождению значительной суммы инвестиций из-под блокировки, заключила Шишлянникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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