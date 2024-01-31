В ЦБ РФ назвали сроки разблокировки российских активов

В ЦБ РФ заявили, что проблема разблокировки активов РФ сохранится в 2025 году

31 января 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

ЦБ будет решать проблему разблокировки активов РФ и в 2025 году, заявила Ольга Шишлянникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Проблема разблокировки активов частных российских инвесторов может продолжаться и в 2025 году. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. «Думаю, что 2025 год тоже вполне еще может быть годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов», — передает слова Шишлянниковой РИА Новости. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ выступила с таким заявлением на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире». Известно, что Министерство финансов России стремится ускорить запуск процесса обмена замороженных активов граждан РФ за границей. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным, который определил начальную стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг для каждого резидента в 100 тысяч рублей. Правительство устанавливает правила проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами, принадлежащими резидентам РФ, в рамках механизма обмена замороженными активами.

Проблема разблокировки активов частных российских инвесторов может продолжаться и в 2025 году. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. «Думаю, что 2025 год тоже вполне еще может быть годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов», — передает слова Шишлянниковой РИА Новости. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ выступила с таким заявлением на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире». Известно, что Министерство финансов России стремится ускорить запуск процесса обмена замороженных активов граждан РФ за границей. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным, который определил начальную стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг для каждого резидента в 100 тысяч рублей. Правительство устанавливает правила проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами, принадлежащими резидентам РФ, в рамках механизма обмена замороженными активами.