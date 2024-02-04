Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба

04 февраля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что Гейнгоба был замечательным человеком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский лидер Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумба соболезнования в связи со смертью президента Хаге Гейнгоба. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. <…> Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Намибии», — заявил Путин. Ранее сообщалось, что президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Он поддерживал позицию Путина по строительству многополярного мира, а также стремился к тому, чтобы Россия и Африка укрепляли отношения.

Российский лидер Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумба соболезнования в связи со смертью президента Хаге Гейнгоба. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. <…> Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Намибии», — заявил Путин. Ранее сообщалось, что президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Он поддерживал позицию Путина по строительству многополярного мира, а также стремился к тому, чтобы Россия и Африка укрепляли отношения.