Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба

Российский лидер Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумба соболезнования в связи со смертью президента Хаге Гейнгоба. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. <…> Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Намибии», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Он поддерживал позицию Путина по строительству многополярного мира, а также стремился к тому, чтобы Россия и Африка укрепляли отношения.
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