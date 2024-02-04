04 февраля 2024

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Бригада выполняет задачи по усилению участка госграницы на южном направлении Фото:

Вооруженные силы Беларуси (ВСБ) усилили охрану государственной границы на южном направлении. Об этом заявил заместитель командира бригады сил специальных операций ВСБ Вадим Бобилевич.

«Да, действительно в настоящее время наша бригада частью сил выполняет задачи по усилению одного из участков госграницы на южном направлении (там находится граница с Украиной — прим. URA.RU). Для выполнения задач мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой», — отметил Бобилевич в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусские военные располагают вооружением, техникой, средствами связи и экипировкой. Также в их распоряжении беспилотные летательные аппараты, оснащенные в том числе тепловизорами, сообщил Бобилевич. Личному составу регулярно сообщают о военно-политической обстановке.

В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями. Навигационное предупреждение вводится с 5 февраля по 5 мая 2024 года в восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной, как уточняется, в связи с возможными «незапланированными военными действиями для обеспечения нацбезопасности». Об этом пишет RT.

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Вооруженные силы Беларуси (ВСБ) усилили охрану государственной границы на южном направлении. Об этом заявил заместитель командира бригады сил специальных операций ВСБ Вадим Бобилевич. «Да, действительно в настоящее время наша бригада частью сил выполняет задачи по усилению одного из участков госграницы на южном направлении (там находится граница с Украиной — прим. URA.RU). Для выполнения задач мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой», — отметил Бобилевич в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские военные располагают вооружением, техникой, средствами связи и экипировкой. Также в их распоряжении беспилотные летательные аппараты, оснащенные в том числе тепловизорами, сообщил Бобилевич. Личному составу регулярно сообщают о военно-политической обстановке. В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями. Навигационное предупреждение вводится с 5 февраля по 5 мая 2024 года в восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной, как уточняется, в связи с возможными «незапланированными военными действиями для обеспечения нацбезопасности». Об этом пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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