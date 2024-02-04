Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

05 февраля 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Бригада выполняет задачи по усилению участка госграницы на южном направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные силы Беларуси (ВСБ) усилили охрану государственной границы на южном направлении. Об этом заявил заместитель командира бригады сил специальных операций ВСБ Вадим Бобилевич. «Да, действительно в настоящее время наша бригада частью сил выполняет задачи по усилению одного из участков госграницы на южном направлении (там находится граница с Украиной — прим. URA.RU). Для выполнения задач мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой», — отметил Бобилевич в программе «Неделя» на СТВ . Белорусские военные располагают вооружением, техникой, средствами связи и экипировкой. Также в их распоряжении беспилотные летательные аппараты, оснащенные в том числе тепловизорами, сообщил Бобилевич. Личному составу регулярно сообщают о военно-политической обстановке. В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями. Навигационное предупреждение вводится с 5 февраля по 5 мая 2024 года в восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной, как уточняется, в связи с возможными «незапланированными военными действиями для обеспечения нацбезопасности». Об этом пишет RT.

Вооруженные силы Беларуси (ВСБ) усилили охрану государственной границы на южном направлении. Об этом заявил заместитель командира бригады сил специальных операций ВСБ Вадим Бобилевич. «Да, действительно в настоящее время наша бригада частью сил выполняет задачи по усилению одного из участков госграницы на южном направлении (там находится граница с Украиной — прим. URA.RU). Для выполнения задач мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой», — отметил Бобилевич в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские военные располагают вооружением, техникой, средствами связи и экипировкой. Также в их распоряжении беспилотные летательные аппараты, оснащенные в том числе тепловизорами, сообщил Бобилевич. Личному составу регулярно сообщают о военно-политической обстановке. В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями. Навигационное предупреждение вводится с 5 февраля по 5 мая 2024 года в восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной, как уточняется, в связи с возможными «незапланированными военными действиями для обеспечения нацбезопасности». Об этом пишет RT.