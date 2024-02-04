Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

Вооруженные силы Беларуси (ВСБ) усилили охрану государственной границы на южном направлении. Об этом заявил заместитель командира бригады сил специальных операций ВСБ Вадим Бобилевич.
«Да, действительно в настоящее время наша бригада частью сил выполняет задачи по усилению одного из участков госграницы на южном направлении (там находится граница с Украиной — прим. URA.RU). Для выполнения задач мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой», — отметил Бобилевич в программе «Неделя» на
Белорусские военные располагают вооружением, техникой, средствами связи и экипировкой. Также в их распоряжении беспилотные летательные аппараты, оснащенные в том числе тепловизорами, сообщил Бобилевич. Личному составу регулярно сообщают о военно-политической обстановке.
В восточной части Польши ввели предупреждение для пилотов в связи с возможными военными действиями. Навигационное предупреждение вводится с 5 февраля по 5 мая 2024 года в восточной части Польши вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной, как уточняется, в связи с возможными «незапланированными военными действиями для обеспечения нацбезопасности». Об этом пишет RT.
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