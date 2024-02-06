Shot: ФНС собрала 30 килограммов документов о вине Блиновской

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Заседание областной Думы. Курган, документы к совещанию, бумаги на подпись, бумагши к заседанию
ФНС собрала «неопровержимые» доказательства вины Елены Блиновской Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Представители Федеральной налоговой службы собрали 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«30 килограммов доказательств вины Елены Блиновской принесли представители ФНС на заседание в арбитражный суд Москвы после того, как „королева марафонов“ попыталась обжаловать свой полуторамиллиардный долг», — передает telegram-канал. В налоговой также заявили, что в одном из томов уголовного дела есть «неопровержимые доказательства» вины Блиновской.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов. Блогер признала свою вину, после чего ей назначили наказание в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Также суд арестовал ее банковские счета и недвижимость, сообщает РАПСИ. Спустя время автора «Марафона желаний» поместили в СИЗО из-за нарушений меры пресечения, передают «Дни.ру».

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Представители Федеральной налоговой службы собрали 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской. Об этом написали в telegram-канале Shot. «30 килограммов доказательств вины Елены Блиновской принесли представители ФНС на заседание в арбитражный суд Москвы после того, как „королева марафонов“ попыталась обжаловать свой полуторамиллиардный долг», — передает telegram-канал. В налоговой также заявили, что в одном из томов уголовного дела есть «неопровержимые доказательства» вины Блиновской. Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов. Блогер признала свою вину, после чего ей назначили наказание в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Также суд арестовал ее банковские счета и недвижимость, сообщает РАПСИ. Спустя время автора «Марафона желаний» поместили в СИЗО из-за нарушений меры пресечения, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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