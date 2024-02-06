Shot: ФНС собрала 30 килограммов документов о вине Блиновской

06 февраля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

ФНС собрала «неопровержимые» доказательства вины Елены Блиновской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Представители Федеральной налоговой службы собрали 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской. Об этом написали в telegram-канале Shot. «30 килограммов доказательств вины Елены Блиновской принесли представители ФНС на заседание в арбитражный суд Москвы после того, как „королева марафонов“ попыталась обжаловать свой полуторамиллиардный долг», — передает telegram-канал. В налоговой также заявили, что в одном из томов уголовного дела есть «неопровержимые доказательства» вины Блиновской. Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов. Блогер признала свою вину, после чего ей назначили наказание в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Также суд арестовал ее банковские счета и недвижимость, сообщает РАПСИ. Спустя время автора «Марафона желаний» поместили в СИЗО из-за нарушений меры пресечения, передают « Дни.ру ».

Представители Федеральной налоговой службы собрали 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской. Об этом написали в telegram-канале Shot. «30 килограммов доказательств вины Елены Блиновской принесли представители ФНС на заседание в арбитражный суд Москвы после того, как „королева марафонов“ попыталась обжаловать свой полуторамиллиардный долг», — передает telegram-канал. В налоговой также заявили, что в одном из томов уголовного дела есть «неопровержимые доказательства» вины Блиновской. Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов. Блогер признала свою вину, после чего ей назначили наказание в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Также суд арестовал ее банковские счета и недвижимость, сообщает РАПСИ. Спустя время автора «Марафона желаний» поместили в СИЗО из-за нарушений меры пресечения, передают «Дни.ру».