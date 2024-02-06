Посла Израиля час держат в МИД РФ после ее слов о России и холокосте

06 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Симона Гальперин была вызвана в МИД РФ из-за неприемлемых высказываний о РФ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Посол Израиля в Москве Симона Гальперин прибыла в МИД РФ. В ведомстве она находится больше часа. Причинами ее вызова стали критика государства из-за ситуации на Ближнем Востоке и высказывания, что РФ якобы «принижает значение» холокоста. «Симона Гальперин больше часа находится в МИД РФ, куда она была вызвана из-за ряда неприемлемых высказываний в СМИ», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС. Ранее Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», где раскритиковала позицию РФ по ситуации на Ближнем Востоке. Она отметила, что страна не объявила палестинское движение ХАМАС террористическим и продолжает сотрудничать с ним, чего не стоило делать. По ее словам, такая позиция снижает доверие со стороны жителей Израиля к России.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин прибыла в МИД РФ. В ведомстве она находится больше часа. Причинами ее вызова стали критика государства из-за ситуации на Ближнем Востоке и высказывания, что РФ якобы «принижает значение» холокоста. «Симона Гальперин больше часа находится в МИД РФ, куда она была вызвана из-за ряда неприемлемых высказываний в СМИ», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС. Ранее Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», где раскритиковала позицию РФ по ситуации на Ближнем Востоке. Она отметила, что страна не объявила палестинское движение ХАМАС террористическим и продолжает сотрудничать с ним, чего не стоило делать. По ее словам, такая позиция снижает доверие со стороны жителей Израиля к России.