Посла Израиля час держат в МИД РФ после ее слов о России и холокосте

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин прибыла в МИД РФ. В ведомстве она находится больше часа. Причинами ее вызова стали критика государства из-за ситуации на Ближнем Востоке и высказывания, что РФ якобы «принижает значение» холокоста.
«Симона Гальперин больше часа находится в МИД РФ, куда она была вызвана из-за ряда неприемлемых высказываний в СМИ», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС.
Ранее Симона Гальперин дала интервью газете «Коммерсант», где раскритиковала позицию РФ по ситуации на Ближнем Востоке. Она отметила, что страна не объявила палестинское движение ХАМАС террористическим и продолжает сотрудничать с ним, чего не стоило делать. По ее словам, такая позиция снижает доверие со стороны жителей Израиля к России.
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