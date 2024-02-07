Диетолог раскрыла серьезные риски для здоровья при употреблении молока

Диетолог Королева: молочные продукты приводят к аутоиммунным реакциям
© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
Молоко не до конца усваивается организмом Фото:

Молочная продукция может стать причиной кожных заболеваний, частых простуд, а также различных аутоиммунных патологий. Причиной тому является плохая усвояемость молока человеческим организмом, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов. Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов формирования такого рода проблем являются молочные продукты», — рассказала Маргарита Королева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, организм человека не может до конца переработать молочные продукты, поэтому они часто остаются в кишечнике. Также специалист отметила, что питание коров стало «не совсем естественным». Сейчас в хозяйствах используют много различных компонентов для обеспечения роста и сохранности скота, что также влияет на качество продукции, заявила Королева.

Диетолог порекомендовала сдать анализы на непереносимость каких-либо продуктов. «Тест покажет, молочка ли это, или какие-то другие элементы рациона», — заключила она.

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Молочная продукция может стать причиной кожных заболеваний, частых простуд, а также различных аутоиммунных патологий. Причиной тому является плохая усвояемость молока человеческим организмом, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. «Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов. Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов формирования такого рода проблем являются молочные продукты», — рассказала Маргарита Королева в эфире радио Sputnik. По ее словам, организм человека не может до конца переработать молочные продукты, поэтому они часто остаются в кишечнике. Также специалист отметила, что питание коров стало «не совсем естественным». Сейчас в хозяйствах используют много различных компонентов для обеспечения роста и сохранности скота, что также влияет на качество продукции, заявила Королева. Диетолог порекомендовала сдать анализы на непереносимость каких-либо продуктов. «Тест покажет, молочка ли это, или какие-то другие элементы рациона», — заключила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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