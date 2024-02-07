Диетолог раскрыла серьезные риски для здоровья при употреблении молока

Диетолог Королева: молочные продукты приводят к аутоиммунным реакциям

07 февраля 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Молоко не до конца усваивается организмом Фото: Анна Майорова © URA.RU Молочная продукция может стать причиной кожных заболеваний, частых простуд, а также различных аутоиммунных патологий. Причиной тому является плохая усвояемость молока человеческим организмом, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. «Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов. Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов формирования такого рода проблем являются молочные продукты», — рассказала Маргарита Королева в эфире радио Sputnik . По ее словам, организм человека не может до конца переработать молочные продукты, поэтому они часто остаются в кишечнике. Также специалист отметила, что питание коров стало «не совсем естественным». Сейчас в хозяйствах используют много различных компонентов для обеспечения роста и сохранности скота, что также влияет на качество продукции, заявила Королева. Диетолог порекомендовала сдать анализы на непереносимость каких-либо продуктов. «Тест покажет, молочка ли это, или какие-то другие элементы рациона», — заключила она.

Молочная продукция может стать причиной кожных заболеваний, частых простуд, а также различных аутоиммунных патологий. Причиной тому является плохая усвояемость молока человеческим организмом, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. «Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов. Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов формирования такого рода проблем являются молочные продукты», — рассказала Маргарита Королева в эфире радио Sputnik. По ее словам, организм человека не может до конца переработать молочные продукты, поэтому они часто остаются в кишечнике. Также специалист отметила, что питание коров стало «не совсем естественным». Сейчас в хозяйствах используют много различных компонентов для обеспечения роста и сохранности скота, что также влияет на качество продукции, заявила Королева. Диетолог порекомендовала сдать анализы на непереносимость каких-либо продуктов. «Тест покажет, молочка ли это, или какие-то другие элементы рациона», — заключила она.