Шойгу указал цели БПЛА в зоне спецоперации

Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии

10 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сообщил, что цели, заданные год назад, выполнены Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С помощью беспилотников необходимо решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Удмуртию. «Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания», — заявил Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Он отметил, что РФ нужно приступать к следующему этапу с названием «решение поступивших в ходе СВО задач». По словам Шойгу, большая часть задач, которые были поставлены год назад перед предприятиями, уже решены. Глава Минобороны РФ во время рабочей поездки в Удмуртию также проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА. Ранее Шойгу проверил, как в России создают БПЛА большой дальности. Он сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованного вооружения, передает телеканал 360.

С помощью беспилотников необходимо решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Удмуртию. «Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания», — заявил Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Он отметил, что РФ нужно приступать к следующему этапу с названием «решение поступивших в ходе СВО задач». По словам Шойгу, большая часть задач, которые были поставлены год назад перед предприятиями, уже решены. Глава Минобороны РФ во время рабочей поездки в Удмуртию также проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА. Ранее Шойгу проверил, как в России создают БПЛА большой дальности. Он сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованного вооружения, передает телеканал 360.