Шойгу указал цели БПЛА в зоне спецоперации

С помощью беспилотников необходимо решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Удмуртию.
«Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания», — заявил Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Он отметил, что РФ нужно приступать к следующему этапу с названием «решение поступивших в ходе СВО задач».
По словам Шойгу, большая часть задач, которые были поставлены год назад перед предприятиями, уже решены. Глава Минобороны РФ во время рабочей поездки в Удмуртию также проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА.
Ранее Шойгу проверил, как в России создают БПЛА большой дальности. Он сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованного вооружения, передает телеканал 360.
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