Шойгу указал цели БПЛА в зоне спецоперации

Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу сообщил, что цели, заданные год назад, выполнены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С помощью беспилотников необходимо решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Удмуртию.

«Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания», — заявил Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Он отметил, что РФ нужно приступать к следующему этапу с названием «решение поступивших в ходе СВО задач».

По словам Шойгу, большая часть задач, которые были поставлены год назад перед предприятиями, уже решены. Глава Минобороны РФ во время рабочей поездки в Удмуртию также проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА.

Ранее Шойгу проверил, как в России создают БПЛА большой дальности. Он сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованного вооружения, передает телеканал 360.

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С помощью беспилотников необходимо решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Удмуртию. «Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания», — заявил Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Он отметил, что РФ нужно приступать к следующему этапу с названием «решение поступивших в ходе СВО задач». По словам Шойгу, большая часть задач, которые были поставлены год назад перед предприятиями, уже решены. Глава Минобороны РФ во время рабочей поездки в Удмуртию также проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА. Ранее Шойгу проверил, как в России создают БПЛА большой дальности. Он сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованного вооружения, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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