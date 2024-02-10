Медиафутболист команды «Амкал» Куриленко умер от рака крови

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Никита Куриленко умер в 31 год Фото:

Защитник медиафутбольной команды «Амкал» Никита Куриленко (Финито) умер на 32-м году жизни от рака крови. Об этом сообщили в telegram-канале спортсмена.

«Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался», — говорится в сообщении канала «Финикланд».

Футболисту диагностировали рак в мае 2023 года. Тогда он был полон решимости справиться с болезнью и продолжить играть. Однако после лечения в январе спортсмен и блогер сообщил, что у него случился рецидив.

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Защитник медиафутбольной команды «Амкал» Никита Куриленко (Финито) умер на 32-м году жизни от рака крови. Об этом сообщили в telegram-канале спортсмена. «Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался», — говорится в сообщении канала «Финикланд». Футболисту диагностировали рак в мае 2023 года. Тогда он был полон решимости справиться с болезнью и продолжить играть. Однако после лечения в январе спортсмен и блогер сообщил, что у него случился рецидив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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