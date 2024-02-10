Медиафутболист команды «Амкал» Куриленко умер от рака крови

Никита Куриленко умер в 31 год
Защитник медиафутбольной команды «Амкал» Никита Куриленко (Финито) умер на 32-м году жизни от рака крови. Об этом сообщили в telegram-канале спортсмена.
«Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался», — говорится в сообщении канала «Финикланд».
Футболисту диагностировали рак в мае 2023 года. Тогда он был полон решимости справиться с болезнью и продолжить играть. Однако после лечения в январе спортсмен и блогер сообщил, что у него случился рецидив.
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