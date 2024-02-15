Появились шокирующие кадры раненых детей после удара ВСУ по Белгороду

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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Мужчина успокаивает пострадавших детей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Белгорода опубликовал видео с места удара украинской ракеты по школьному стадиону, где погибла из-за осколочного ранения годовалая девочка Валентина. Мужчина во время атаки ВСУ совершал утреннюю пробежку и чудом остался жив.

«Скорую вызвал, держись, ты живой, все хорошо. Где болит?» — обратился мужчина к пострадавшему ребенку на видео. На кадрах видно, как раненые дети плачут и просят о помощи. Также на видео появляется коляска, в которой погибла годовалая Валентина, рядом с ней сидит ее пострадавшая бабушка.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил смерть ребенка. Она погибла из-за осколка украинской ракеты. По словам Гладкова, шесть жителей погибли из-за атаки ВСУ. Он отметил, что 17 человек пострадали, четверо из них — дети.

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Житель Белгорода опубликовал видео с места удара украинской ракеты по школьному стадиону, где погибла из-за осколочного ранения годовалая девочка Валентина. Мужчина во время атаки ВСУ совершал утреннюю пробежку и чудом остался жив. «Скорую вызвал, держись, ты живой, все хорошо. Где болит?» — обратился мужчина к пострадавшему ребенку на видео. На кадрах видно, как раненые дети плачут и просят о помощи. Также на видео появляется коляска, в которой погибла годовалая Валентина, рядом с ней сидит ее пострадавшая бабушка. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил смерть ребенка. Она погибла из-за осколка украинской ракеты. По словам Гладкова, шесть жителей погибли из-за атаки ВСУ. Он отметил, что 17 человек пострадали, четверо из них — дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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