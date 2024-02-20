Армия РФ освободила несколько важных населенных пунктов зимой 2024 года Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия не только побеждает на поле боя в зоне спецоперации, но и наносит поражение Западу. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Россия сегодня более сильная в экономическом плане, Россия сегодня побеждает, наносит поражение Западу на поле боя. Запад, НАТО довели Украину до начала конфликта, что сейчас невыносимо для США», — заявил Николас Мадуро во время передачи «С Мадуро +». Она транслировалась в его социальных сетях.

Такое заявление было сделано накануне визита главы МИД России Сергея Лаврова в Венесуэлу. Мадуро отметил, что российский министр прибудет в страну 20 февраля. Ожидается, что он передаст важное послание от президента России Владимира Путина.