Президент Венесуэлы Мадуро: РФ наносит поражение Западу в конфликте на Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
Армия РФ освободила несколько важных населенных пунктов зимой 2024 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не только побеждает на поле боя в зоне спецоперации, но и наносит поражение Западу. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Россия сегодня более сильная в экономическом плане, Россия сегодня побеждает, наносит поражение Западу на поле боя. Запад, НАТО довели Украину до начала конфликта, что сейчас невыносимо для США», — заявил Николас Мадуро во время передачи «С Мадуро +». Она транслировалась в его социальных сетях.

Такое заявление было сделано накануне визита главы МИД России Сергея Лаврова в Венесуэлу. Мадуро отметил, что российский министр прибудет в страну 20 февраля. Ожидается, что он передаст важное послание от президента России Владимира Путина.

Армия РФ активно продвигается на поле боя. 17 февраля была взята Авдеевка, ранее — Марьинка и Табаевка. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU предположил, что в течение нескольких месяцев произойдет обрушение фронта. США, крупнейший партнер Киева, не могут согласовать новый пакет военной помощи, сообщает Life.

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Россия не только побеждает на поле боя в зоне спецоперации, но и наносит поражение Западу. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Россия сегодня более сильная в экономическом плане, Россия сегодня побеждает, наносит поражение Западу на поле боя. Запад, НАТО довели Украину до начала конфликта, что сейчас невыносимо для США», — заявил Николас Мадуро во время передачи «С Мадуро +». Она транслировалась в его социальных сетях. Такое заявление было сделано накануне визита главы МИД России Сергея Лаврова в Венесуэлу. Мадуро отметил, что российский министр прибудет в страну 20 февраля. Ожидается, что он передаст важное послание от президента России Владимира Путина. Армия РФ активно продвигается на поле боя. 17 февраля была взята Авдеевка, ранее — Марьинка и Табаевка. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU предположил, что в течение нескольких месяцев произойдет обрушение фронта. США, крупнейший партнер Киева, не могут согласовать новый пакет военной помощи, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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