Россия не только побеждает на поле боя в зоне спецоперации, но и наносит поражение Западу. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Россия сегодня более сильная в экономическом плане, Россия сегодня побеждает, наносит поражение Западу на поле боя. Запад, НАТО довели Украину до начала конфликта, что сейчас невыносимо для США», — заявил Николас Мадуро во время передачи «С Мадуро +». Она транслировалась в его социальных сетях.
Такое заявление было сделано накануне визита главы МИД России Сергея Лаврова в Венесуэлу. Мадуро отметил, что российский министр прибудет в страну 20 февраля. Ожидается, что он передаст важное послание от президента России Владимира Путина.
Армия РФ активно продвигается на поле боя. 17 февраля была взята Авдеевка, ранее — Марьинка и Табаевка. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач в разговоре с URA.RU предположил, что в течение нескольких месяцев произойдет обрушение фронта. США, крупнейший партнер Киева, не могут согласовать новый пакет военной помощи, сообщает
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