ТАСС: высший офицерский состав ВСУ и чиновники сбежали из Купянска

19 февраля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Офицеры ВСУ покинули Купянск, передает Виктор Водолацкий Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высший офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Купянск в связи с наступлением российских солдат в Харьковской области. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Высший офицерский состав украинской армии и местные чиновники покинули город Купянск Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих», — передает ТАСС, ссылаясь на слова Виктора Водолацкого. При этом тот отметил, что украинские силы все еще продолжают базироваться в городе. Однако уход офицеров должен стать для них знаком, что нужно покинуть город вслед за ними. Российские солдаты продолжают подавлять украинские позиции на купянском направлении. По словам Минобороны РФ, истребители за сутки уничтожили украинский пункт управления при помощи фугасных авиабомб. Кроме того, солдаты РФ также ударили по закрытым огневым позициям ВСУ при помощи беспилотников.

Высший офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Купянск в связи с наступлением российских солдат в Харьковской области. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Высший офицерский состав украинской армии и местные чиновники покинули город Купянск Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих», — передает ТАСС, ссылаясь на слова Виктора Водолацкого. При этом тот отметил, что украинские силы все еще продолжают базироваться в городе. Однако уход офицеров должен стать для них знаком, что нужно покинуть город вслед за ними. Российские солдаты продолжают подавлять украинские позиции на купянском направлении. По словам Минобороны РФ, истребители за сутки уничтожили украинский пункт управления при помощи фугасных авиабомб. Кроме того, солдаты РФ также ударили по закрытым огневым позициям ВСУ при помощи беспилотников.