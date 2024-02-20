В Госдуме предложили запретить увольнять вдов участников СВО

20 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU Госдума приняла в первом чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели. Его одобрили на пленарном заседании. «Депутаты приняли в первом чтении изменения в Трудовой кодекс РФ, которыми предлагается предоставить дополнительные трудовые гарантии женам погибших ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте Госдумы. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга. Ранее в Госдуме предложили отдать приоритетное право на трудоустройство участникам спецоперации и их близким родственникам. Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели. Его одобрили на пленарном заседании. «Депутаты приняли в первом чтении изменения в Трудовой кодекс РФ, которыми предлагается предоставить дополнительные трудовые гарантии женам погибших ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга. Ранее в Госдуме предложили отдать приоритетное право на трудоустройство участникам спецоперации и их близким родственникам. Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.