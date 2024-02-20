В Госдуме предложили запретить увольнять вдов участников СВО

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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели. Его одобрили на пленарном заседании.

«Депутаты приняли в первом чтении изменения в Трудовой кодекс РФ, которыми предлагается предоставить дополнительные трудовые гарантии женам погибших ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга.

Ранее в Госдуме предложили отдать приоритетное право на трудоустройство участникам спецоперации и их близким родственникам. Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели. Его одобрили на пленарном заседании. «Депутаты приняли в первом чтении изменения в Трудовой кодекс РФ, которыми предлагается предоставить дополнительные трудовые гарантии женам погибших ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга. Ранее в Госдуме предложили отдать приоритетное право на трудоустройство участникам спецоперации и их близким родственникам. Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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