Поезд снес машину скорой помощи в Стерлитамаке, пациент погиб

В Башкирии тепловоз снес скорую на переезде
В Стерлитамаке (Башкирия) поезд сбил машину скорой помощи. В результате погиб пациент, все остальные пассажиры были госпитализированы.
«В Стерлитамаке водитель скорой помощи так спешил доставить больного в медучреждение, что выскочил на железнодорожный переезд на красный», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что машинисты маневрового тепловоза применили экстренное торможение, но это не помогло. Удар пришелся в бок автомобиля.
По данным канала, в результате столкновения погиб пациент. Двое медиков и водитель кареты скорой помощи госпитализированы.
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