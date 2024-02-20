Поезд снес машину скорой помощи в Стерлитамаке, пациент погиб

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В Башкирии тепловоз снес скорую на переезде Фото:

В Стерлитамаке (Башкирия) поезд сбил машину скорой помощи. В результате погиб пациент, все остальные пассажиры были госпитализированы.

«В Стерлитамаке водитель скорой помощи так спешил доставить больного в медучреждение, что выскочил на железнодорожный переезд на красный», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что машинисты маневрового тепловоза применили экстренное торможение, но это не помогло. Удар пришелся в бок автомобиля.

По данным канала, в результате столкновения погиб пациент. Двое медиков и водитель кареты скорой помощи госпитализированы.

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В Стерлитамаке (Башкирия) поезд сбил машину скорой помощи. В результате погиб пациент, все остальные пассажиры были госпитализированы. «В Стерлитамаке водитель скорой помощи так спешил доставить больного в медучреждение, что выскочил на железнодорожный переезд на красный», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что машинисты маневрового тепловоза применили экстренное торможение, но это не помогло. Удар пришелся в бок автомобиля. По данным канала, в результате столкновения погиб пациент. Двое медиков и водитель кареты скорой помощи госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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