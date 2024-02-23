Юрист раскрыл, как семьи в РФ могут сэкономить на оплате ЖКУ

В России с 1 июля 2024 года на 9,8% подорожают тарифы ЖКУ. Однако многодетные семьи могут получить скидку от 30% на оплату газа, воды и света, сообщил гендиректор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов.
«Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%», — рассказал Андрей Голощапов «
Также специалист заявил, что на скидку могут рассчитывать семьи, где есть инвалид. В таких случаях полагается компенсация не менее 50% на оплату коммунальных услуг. Кроме того, льготы положены семьям с маленьким доходом, если траты на ЖКУ составляют более 22% от бюджета.
Чтобы получить поддержку от государства, необходимо подать заявление в отделе соцзащиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно предоставить следующие документы:
- Паспорт;
- Документ с подтверждением места жительства;
- Основание права на льготу;
- Квитанции на оплату ЖКУ за последние два месяца.
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