Юрист раскрыл, как семьи в РФ могут сэкономить на оплате ЖКУ

Юрист Голощапов: многодетным семьям положена компенсация от 30% на оплату ЖКУ

23 февраля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Для получения скидки нужно предоставить квитанции об оплате ЖКУ за последние два месяца Фото: Алексей Андронов © URA.RU В России с 1 июля 2024 года на 9,8% подорожают тарифы ЖКУ. Однако многодетные семьи могут получить скидку от 30% на оплату газа, воды и света, сообщил гендиректор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов. «Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%», — рассказал Андрей Голощапов « Газете.Ru ». Также специалист заявил, что на скидку могут рассчитывать семьи, где есть инвалид. В таких случаях полагается компенсация не менее 50% на оплату коммунальных услуг. Кроме того, льготы положены семьям с маленьким доходом, если траты на ЖКУ составляют более 22% от бюджета. Чтобы получить поддержку от государства, необходимо подать заявление в отделе соцзащиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно предоставить следующие документы: Паспорт;

Документ с подтверждением места жительства;

Основание права на льготу;

Квитанции на оплату ЖКУ за последние два месяца.

В России с 1 июля 2024 года на 9,8% подорожают тарифы ЖКУ. Однако многодетные семьи могут получить скидку от 30% на оплату газа, воды и света, сообщил гендиректор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов. «Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%», — рассказал Андрей Голощапов «Газете.Ru». Также специалист заявил, что на скидку могут рассчитывать семьи, где есть инвалид. В таких случаях полагается компенсация не менее 50% на оплату коммунальных услуг. Кроме того, льготы положены семьям с маленьким доходом, если траты на ЖКУ составляют более 22% от бюджета. Чтобы получить поддержку от государства, необходимо подать заявление в отделе соцзащиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно предоставить следующие документы: