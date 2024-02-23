Юрист раскрыл, как семьи в РФ могут сэкономить на оплате ЖКУ

Юрист Голощапов: многодетным семьям положена компенсация от 30% на оплату ЖКУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , монеты, коммунальные услуги, квартплата, деньги
Для получения скидки нужно предоставить квитанции об оплате ЖКУ за последние два месяца Фото:

В России с 1 июля 2024 года на 9,8% подорожают тарифы ЖКУ. Однако многодетные семьи могут получить скидку от 30% на оплату газа, воды и света, сообщил гендиректор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов.

«Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%», — рассказал Андрей Голощапов «Газете.Ru».

Также специалист заявил, что на скидку могут рассчитывать семьи, где есть инвалид. В таких случаях полагается компенсация не менее 50% на оплату коммунальных услуг. Кроме того, льготы положены семьям с маленьким доходом, если траты на ЖКУ составляют более 22% от бюджета.

Чтобы получить поддержку от государства, необходимо подать заявление в отделе соцзащиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно предоставить следующие документы:

  • Паспорт;
  • Документ с подтверждением места жительства;
  • Основание права на льготу;
  • Квитанции на оплату ЖКУ за последние два месяца.

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В России с 1 июля 2024 года на 9,8% подорожают тарифы ЖКУ. Однако многодетные семьи могут получить скидку от 30% на оплату газа, воды и света, сообщил гендиректор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов. «Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Ее размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%», — рассказал Андрей Голощапов «Газете.Ru». Также специалист заявил, что на скидку могут рассчитывать семьи, где есть инвалид. В таких случаях полагается компенсация не менее 50% на оплату коммунальных услуг. Кроме того, льготы положены семьям с маленьким доходом, если траты на ЖКУ составляют более 22% от бюджета. Чтобы получить поддержку от государства, необходимо подать заявление в отделе соцзащиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ. Также нужно предоставить следующие документы:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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