Путин обратился к движению русофилов

Путин поблагодарил русофилов за противодействие изоляции РФ
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что русофильское движение вносит большой вклад в противодействие Западу Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к Международному движению русофилов. Глава государства подчеркнул, что организация играет важную роль в противодействии попыткам Запада изолировать Россию от остального мира.

«Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов», — заявил Владимир Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Также глава государства поблагодарил русофилов за их вклад в сохранение традиций дружбы и взаимоуважения, которое связывает россиян с другими народами. Кроме того, Путин подчеркнул, что международное движение собрало сотни делегатов более чем из 130 государств.

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Президент России Владимир Путин обратился к Международному движению русофилов. Глава государства подчеркнул, что организация играет важную роль в противодействии попыткам Запада изолировать Россию от остального мира. «Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов», — заявил Владимир Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. Также глава государства поблагодарил русофилов за их вклад в сохранение традиций дружбы и взаимоуважения, которое связывает россиян с другими народами. Кроме того, Путин подчеркнул, что международное движение собрало сотни делегатов более чем из 130 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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