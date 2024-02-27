Политика Власть Путин обратился к движению русофилов Путин поблагодарил русофилов за противодействие изоляции РФ 27 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что русофильское движение вносит большой вклад в противодействие Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обратился к Международному движению русофилов. Глава государства подчеркнул, что организация играет важную роль в противодействии попыткам Запада изолировать Россию от остального мира. «Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов», — заявил Владимир Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля . Также глава государства поблагодарил русофилов за их вклад в сохранение традиций дружбы и взаимоуважения, которое связывает россиян с другими народами. Кроме того, Путин подчеркнул, что международное движение собрало сотни делегатов более чем из 130 государств. Президент России Владимир Путин обратился к Международному движению русофилов. Глава государства подчеркнул, что организация играет важную роль в противодействии попыткам Запада изолировать Россию от остального мира. «Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов», — заявил Владимир Путин. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. Также глава государства поблагодарил русофилов за их вклад в сохранение традиций дружбы и взаимоуважения, которое связывает россиян с другими народами. Кроме того, Путин подчеркнул, что международное движение собрало сотни делегатов более чем из 130 государств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям