Путин обратился к движению русофилов

Президент России Владимир Путин обратился к Международному движению русофилов. Глава государства подчеркнул, что организация играет важную роль в противодействии попыткам Запада изолировать Россию от остального мира.
«Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов», — заявил Владимир Путин. Его обращение опубликовано на
Также глава государства поблагодарил русофилов за их вклад в сохранение традиций дружбы и взаимоуважения, которое связывает россиян с другими народами. Кроме того, Путин подчеркнул, что международное движение собрало сотни делегатов более чем из 130 государств.
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