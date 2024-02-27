27 февраля 2024

Крупнейший поставщик абхазского вина в Россию приостановил работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Абрау-Дюрсо. Вино и сыр. Екатеринбург, пробка, бокалы
Завод производит около 28 миллионов бутылок вина в год Фото:

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» — крупнейший поставщик абхазского вина в Россию — приостановил производство из-за введения правительством акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Об этом сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба.

«Кабинет министров принял решение о введении 30-процентного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции… В связи с этим мы приостановили свою деятельность», — приводит слова Авидзбы «Интерфакс». На российский рынок завод поставляет 17 видов вина и коньяков.

Винодел подчеркнул, что решение об остановке производства носит временный характер, так как сейчас предприятие ведет переговоры с кабинетом министров с просьбой отменить принятое решение. Завод производит около 28 миллионов бутылок вина в год.

К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет вино дешевле 700 рублей, передает VSE42.ru. Таким прогнозом, связанным с увеличением производственных издержек, поделился президент Simple Group — одного из крупнейших поставщиков вина в Россию.

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Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» — крупнейший поставщик абхазского вина в Россию — приостановил производство из-за введения правительством акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Об этом сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. «Кабинет министров принял решение о введении 30-процентного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции… В связи с этим мы приостановили свою деятельность», — приводит слова Авидзбы «Интерфакс». На российский рынок завод поставляет 17 видов вина и коньяков. Винодел подчеркнул, что решение об остановке производства носит временный характер, так как сейчас предприятие ведет переговоры с кабинетом министров с просьбой отменить принятое решение. Завод производит около 28 миллионов бутылок вина в год. К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет вино дешевле 700 рублей, передает VSE42.ru. Таким прогнозом, связанным с увеличением производственных издержек, поделился президент Simple Group — одного из крупнейших поставщиков вина в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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