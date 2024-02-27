Крупнейший поставщик абхазского вина в Россию приостановил работу

28 февраля 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Завод производит около 28 миллионов бутылок вина в год Фото: Анна Майорова © URA.RU Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» — крупнейший поставщик абхазского вина в Россию — приостановил производство из-за введения правительством акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Об этом сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. «Кабинет министров принял решение о введении 30-процентного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции… В связи с этим мы приостановили свою деятельность», — приводит слова Авидзбы «Интерфакс». На российский рынок завод поставляет 17 видов вина и коньяков. Винодел подчеркнул, что решение об остановке производства носит временный характер, так как сейчас предприятие ведет переговоры с кабинетом министров с просьбой отменить принятое решение. Завод производит около 28 миллионов бутылок вина в год. К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет вино дешевле 700 рублей, передает VSE42.ru. Таким прогнозом, связанным с увеличением производственных издержек, поделился президент Simple Group — одного из крупнейших поставщиков вина в Россию.

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» — крупнейший поставщик абхазского вина в Россию — приостановил производство из-за введения правительством акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Об этом сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. «Кабинет министров принял решение о введении 30-процентного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции… В связи с этим мы приостановили свою деятельность», — приводит слова Авидзбы «Интерфакс». На российский рынок завод поставляет 17 видов вина и коньяков. Винодел подчеркнул, что решение об остановке производства носит временный характер, так как сейчас предприятие ведет переговоры с кабинетом министров с просьбой отменить принятое решение. Завод производит около 28 миллионов бутылок вина в год. К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет вино дешевле 700 рублей, передает VSE42.ru. Таким прогнозом, связанным с увеличением производственных издержек, поделился президент Simple Group — одного из крупнейших поставщиков вина в Россию.