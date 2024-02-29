В России запустят программу капремонта школ

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
На капремонт детских садов и школ в России выделено дополнительно более 400 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В школах российских регионов проведут капитальный ремонт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Капитального ремонта требует около 18500 зданий до 2030 года. Мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонт школ уже в плановом режиме», — сказал Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что на капремонт детских садов и школ в России выделено дополнительно более 400 миллиардов рублей.

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В школах российских регионов проведут капитальный ремонт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Капитального ремонта требует около 18500 зданий до 2030 года. Мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонт школ уже в плановом режиме», — сказал Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что на капремонт детских садов и школ в России выделено дополнительно более 400 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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