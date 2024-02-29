В России запустят программу капремонта школ

29 февраля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

На капремонт детских садов и школ в России выделено дополнительно более 400 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В школах российских регионов проведут капитальный ремонт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Капитального ремонта требует около 18500 зданий до 2030 года. Мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонт школ уже в плановом режиме», — сказал Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что на капремонт детских садов и школ в России выделено дополнительно более 400 миллиардов рублей.

В школах российских регионов проведут капитальный ремонт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Капитального ремонта требует около 18500 зданий до 2030 года. Мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонт школ уже в плановом режиме», — сказал Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что на капремонт детских садов и школ в России выделено дополнительно более 400 миллиардов рублей.