Как получить компенсацию за авто, на которое упала сосулька. Видео

Получить компенсацию за поврежденное от сосульки авто можно через суд или КАСКО

05 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Для получения компенсации за поврежденное авто стоит собрать все доказательства, включая фото- и видеосъемку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Получить компенсацию за авто, на которое упала сосулька можно при условии, если авто было застраховано по риску КАСКО или если подать обращение в суд. При этом нужно собрать все доказательства, включая фото- и видеосъемку, а также показания свидетелей. «В данном случае необходимо со всеми доказательствами — фото-видеосъемка, показания свидетелей — данные погоды, справки из медучреждений — все это с исковым заявлением подается в суд», — сообщила Пятому каналу адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая. Затраты на суд компенсируют управляющая компания, муниципальные органы, ТСЖ, владельцы или частные владельцы зданий и сооружений, так как они несут ответственность за упавшую со здания сосульку. Полис ОСАГО не спасет автомобиль при ущербе от упавшего на него льда со здания. Страховая компания может отремонтировать машину, либо компенсировать ущерб в денежном эквиваленте, если авто застраховано по риску КАСКО. В этом случае заявить страховой компании о том, что произошло с автомобилем, следует после того, как органы внутренних дел зафиксируют произошедшее, как страховой случай.

Получить компенсацию за авто, на которое упала сосулька можно при условии, если авто было застраховано по риску КАСКО или если подать обращение в суд. При этом нужно собрать все доказательства, включая фото- и видеосъемку, а также показания свидетелей. «В данном случае необходимо со всеми доказательствами — фото-видеосъемка, показания свидетелей — данные погоды, справки из медучреждений — все это с исковым заявлением подается в суд», — сообщила Пятому каналу адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая. Затраты на суд компенсируют управляющая компания, муниципальные органы, ТСЖ, владельцы или частные владельцы зданий и сооружений, так как они несут ответственность за упавшую со здания сосульку. Полис ОСАГО не спасет автомобиль при ущербе от упавшего на него льда со здания. Страховая компания может отремонтировать машину, либо компенсировать ущерб в денежном эквиваленте, если авто застраховано по риску КАСКО. В этом случае заявить страховой компании о том, что произошло с автомобилем, следует после того, как органы внутренних дел зафиксируют произошедшее, как страховой случай.