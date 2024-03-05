Латвия создала список запрещенных продуктов из РФ и Белоруссии

Правительство Латвии приняло решение о запрете ввоза ряда сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. Это постановление начнет действовать с 8 марта, как сообщает официальный сайт латвийского правительства.
«Правительство утвердило постановление, подготовленное министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии», —
Согласно новому постановлению, в список запрещенных к импорту продуктов входят овощи, корнеплоды, фрукты, ягоды, злаки и корма для животных. Помимо этого, латвийское правительство отмечает, что в 2023 году большая часть импорта из РФ в Латвию состояла из кормов, круп, бобовых и рапсового масла.
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