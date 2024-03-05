05 марта 2024

Латвия создала список запрещенных продуктов из РФ и Белоруссии

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, продукты, продуктовые полки, крупы, злаковые, крупа, злаки, кладовая, продукты питания
В список запрещенных продуктов входят злаки и корма для животных Фото:

Правительство Латвии приняло решение о запрете ввоза ряда сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. Это постановление начнет действовать с 8 марта, как сообщает официальный сайт латвийского правительства.

«Правительство утвердило постановление, подготовленное министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии», — говорится в сообщении. Постановление утвердили 5 марта.

Согласно новому постановлению, в список запрещенных к импорту продуктов входят овощи, корнеплоды, фрукты, ягоды, злаки и корма для животных. Помимо этого, латвийское правительство отмечает, что в 2023 году большая часть импорта из РФ в Латвию состояла из кормов, круп, бобовых и рапсового масла.

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Правительство Латвии приняло решение о запрете ввоза ряда сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. Это постановление начнет действовать с 8 марта, как сообщает официальный сайт латвийского правительства. «Правительство утвердило постановление, подготовленное министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии», — говорится в сообщении. Постановление утвердили 5 марта. Согласно новому постановлению, в список запрещенных к импорту продуктов входят овощи, корнеплоды, фрукты, ягоды, злаки и корма для животных. Помимо этого, латвийское правительство отмечает, что в 2023 году большая часть импорта из РФ в Латвию состояла из кормов, круп, бобовых и рапсового масла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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