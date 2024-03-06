Спортсменам из РФ запретили посещать церемонию открытия Паралимпийских игр в Париже

МПК не допустил российских спортсменов до открытия Паралимпийских игр в Париже
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Паралимпийские игры будут проходить в Париже с 28 августа Фото:

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе МПК.

«Поскольку спортсмены [из РФ и Белоруссии] будут участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве, они не будут участвовать в церемонии открытия 28 августа и не будут иметь знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Ранее генассамблея МПК проголосовала против приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР), пишет телеканал 360. Также российских и белорусских спортсменов допустили до участия в играх под нейтральным статусом.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе МПК. «Поскольку спортсмены [из РФ и Белоруссии] будут участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве, они не будут участвовать в церемонии открытия 28 августа и не будут иметь знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября», — говорится в сообщении на сайте комитета. Ранее генассамблея МПК проголосовала против приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР), пишет телеканал 360. Также российских и белорусских спортсменов допустили до участия в играх под нейтральным статусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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