Политика Спортсменам из РФ запретили посещать церемонию открытия Паралимпийских игр в Париже МПК не допустил российских спортсменов до открытия Паралимпийских игр в Париже 06 марта 2024 в 17:33 Размер текста - 17 + Паралимпийские игры будут проходить в Париже с 28 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе МПК. «Поскольку спортсмены [из РФ и Белоруссии] будут участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве, они не будут участвовать в церемонии открытия 28 августа и не будут иметь знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября», — говорится в сообщении на сайте комитета. Ранее генассамблея МПК проголосовала против приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР), пишет телеканал 360. Также российских и белорусских спортсменов допустили до участия в играх под нейтральным статусом. Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе МПК. «Поскольку спортсмены [из РФ и Белоруссии] будут участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве, они не будут участвовать в церемонии открытия 28 августа и не будут иметь знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября», — говорится в сообщении на сайте комитета. Ранее генассамблея МПК проголосовала против приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР), пишет телеканал 360. Также российских и белорусских спортсменов допустили до участия в играх под нейтральным статусом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям