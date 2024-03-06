Спортсменам из РФ запретили посещать церемонию открытия Паралимпийских игр в Париже

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе МПК.
«Поскольку спортсмены [из РФ и Белоруссии] будут участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве, они не будут участвовать в церемонии открытия 28 августа и не будут иметь знаменосца на церемонии закрытия 8 сентября», —
Ранее генассамблея МПК проголосовала против приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР), пишет телеканал 360. Также российских и белорусских спортсменов допустили до участия в играх под нейтральным статусом.
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