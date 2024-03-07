ЕС введет новые санкции из-за смерти Навального*

Евросоюз предложит внести в санкционный список два юридических и 35 физических лиц из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает Bloomberg.
«Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального в арктической тюрьме в прошлом месяце», — передает газета. В частности, в число тех. кто попадет под санкции, входят судьи, несколько государственных и тюремных чиновников, а также исправительные колонии ИК-6 и ИК-3.
Ранее Канада объявила о новых санкциях в связи со смертью Навального. Под них попали шесть российских чиновников. В частности, ограничения коснулись представителей судебной и исправительной служб и высокопоставленных сотрудников российской прокуратуры.
Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Его похороны прошли 1 марта в Москве на Борисовском кладбище.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Евросоюз предложит внести в санкционный список два юридических и 35 физических лиц из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает Bloomberg. «Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального в арктической тюрьме в прошлом месяце», — передает газета. В частности, в число тех. кто попадет под санкции, входят судьи, несколько государственных и тюремных чиновников, а также исправительные колонии ИК-6 и ИК-3. Ранее Канада объявила о новых санкциях в связи со смертью Навального. Под них попали шесть российских чиновников. В частности, ограничения коснулись представителей судебной и исправительной служб и высокопоставленных сотрудников российской прокуратуры. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Его похороны прошли 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов