ЕС введет новые санкции из-за смерти Навального*

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ЕС подведет под санкции судей в РФ и исправительные колонии ИК-6 и ИК-3 Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз предложит внести в санкционный список два юридических и 35 физических лиц из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает Bloomberg.

«Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального в арктической тюрьме в прошлом месяце», — передает газета. В частности, в число тех. кто попадет под санкции, входят судьи, несколько государственных и тюремных чиновников, а также исправительные колонии ИК-6 и ИК-3.

Ранее Канада объявила о новых санкциях в связи со смертью Навального. Под них попали шесть российских чиновников. В частности, ограничения коснулись представителей судебной и исправительной служб и высокопоставленных сотрудников российской прокуратуры.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Его похороны прошли 1 марта в Москве на Борисовском кладбище.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Евросоюз предложит внести в санкционный список два юридических и 35 физических лиц из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает Bloomberg. «Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального в арктической тюрьме в прошлом месяце», — передает газета. В частности, в число тех. кто попадет под санкции, входят судьи, несколько государственных и тюремных чиновников, а также исправительные колонии ИК-6 и ИК-3. Ранее Канада объявила о новых санкциях в связи со смертью Навального. Под них попали шесть российских чиновников. В частности, ограничения коснулись представителей судебной и исправительной служб и высокопоставленных сотрудников российской прокуратуры. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Его похороны прошли 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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