Путин выступил против гендерной дискриминации

Путин не раз поощрял самоотверженный труд женщин, занимающих самые высокие и ответственные посты
Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Краснодар рассказал о своем отношении к женским экипажам самолетов. Эти слова прозвучали на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта в эфире телеканала «Россия 24».
«Я не подбираю экипажи самолетов, на которых я летаю. Но все члены команд, в которых я летаю — люди заслуженные. Выдвижение на какие-то должности должны руководствоваться не гендерными принципами, а деловыми», — подчеркнул президент обращаясь к студенткам — будущим членам летных экипажей и командирам воздушных судов.
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