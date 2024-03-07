Путин выступил против гендерной дискриминации

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Путин не раз поощрял самоотверженный труд женщин, занимающих самые высокие и ответственные посты Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Краснодар рассказал о своем отношении к женским экипажам самолетов. Эти слова прозвучали на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не подбираю экипажи самолетов, на которых я летаю. Но все члены команд, в которых я летаю — люди заслуженные. Выдвижение на какие-то должности должны руководствоваться не гендерными принципами, а деловыми», — подчеркнул президент обращаясь к студенткам — будущим членам летных экипажей и командирам воздушных судов.

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Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Краснодар рассказал о своем отношении к женским экипажам самолетов. Эти слова прозвучали на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта в эфире телеканала «Россия 24». «Я не подбираю экипажи самолетов, на которых я летаю. Но все члены команд, в которых я летаю — люди заслуженные. Выдвижение на какие-то должности должны руководствоваться не гендерными принципами, а деловыми», — подчеркнул президент обращаясь к студенткам — будущим членам летных экипажей и командирам воздушных судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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