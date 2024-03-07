Наука и техника Путин выступил против гендерной дискриминации 07 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 + Путин не раз поощрял самоотверженный труд женщин, занимающих самые высокие и ответственные посты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Краснодар рассказал о своем отношении к женским экипажам самолетов. Эти слова прозвучали на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта в эфире телеканала «Россия 24». «Я не подбираю экипажи самолетов, на которых я летаю. Но все члены команд, в которых я летаю — люди заслуженные. Выдвижение на какие-то должности должны руководствоваться не гендерными принципами, а деловыми», — подчеркнул президент обращаясь к студенткам — будущим членам летных экипажей и командирам воздушных судов. Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Краснодар рассказал о своем отношении к женским экипажам самолетов. Эти слова прозвучали на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта в эфире телеканала «Россия 24». «Я не подбираю экипажи самолетов, на которых я летаю. Но все члены команд, в которых я летаю — люди заслуженные. Выдвижение на какие-то должности должны руководствоваться не гендерными принципами, а деловыми», — подчеркнул президент обращаясь к студенткам — будущим членам летных экипажей и командирам воздушных судов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям