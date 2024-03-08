День Тараса Бессонного: почему 9 марта нельзя спать днем и стричься

День Тараса Бессонного отмечается 9 марта в високосные годы

09 марта 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

В день Тараса Бессонного не рекомендовалось спать из-за опасности заболеть (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Церковный праздник Тараса Бессонного, который является святым православной церкви, отмечается 9 марта в високосные годы и 10 марта в не високосные. В этот день существуют определенные традиции и запреты, связанные с почитанием этого святого. Подробнее об истории праздника, приметах и традициях — в материале URA.RU. Кто такой Тарас Бессонный? Святитель Тарасий Константинопольский, родившийся в восьмом веке, благодаря своему происхождению и образованию стал царским советником и затем патриархом Константинополя. Он жил скромно, помогая сиротам и нищим, а также проводил милосердные дела, включая угощение нуждающихся на Пасху. Под руководством Тарасия в 787 году прошел Второй Никейский Собор, который разрешил почитание икон и установление икон в домах. Этот собор оказал влияние на развитие православия. Святого Тарасия почитают на Руси, его память отмечается 9 марта в високосные годы и 10 марта в не високосные. Традиции этого дня Святому Тарасию молились как защитнику от лихорадки, вызываемой демонами. Считалось, что сок коры осины помогает от болезни. В этот день не рекомендовалось спать днем из-за опасности заболеть. Даже детям не разрешали дремать до заката. Запрещалось также заглядывать в чужие окна, чтобы не вызвать лихорадку. Если дверь в этот день срывало с петель, это предвещало пожар, болезнь или смерть кого-то из семьи. Что нельзя делать в день Тарасия Бессонного В этот день лучше заботиться о здоровье, избегать тяжелой работы и не делать крупных покупок. Не стоит также стричься, выбрасывать вещи и планировать романтические встречи. Полезно помогать близким и прислушиваться к сновидениям, которые могут дать подсказки для решения проблем. Приметы Много примет в народе связано с погодой и урожаем. Так, если на Тараса выпал снег — неделя перед Пасхой будет ненастной. Вороны каркают — к дождливому лету. А если грачи начали вить гнезда, то скоро наступит долгожданное тепло. Сажать на Тараса помидоры и капусту — к хорошему урожаю. Если найти змеиную шкуру — она защитит от всех напастей, только обязательно ее нужно было с собой носить. А если же лайки по снегу катаются — жди вьюги. Уснуть на Тараса означало скорый упадок сил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Церковный праздник Тараса Бессонного, который является святым православной церкви, отмечается 9 марта в високосные годы и 10 марта в не високосные. В этот день существуют определенные традиции и запреты, связанные с почитанием этого святого. Подробнее об истории праздника, приметах и традициях — в материале URA.RU. Святитель Тарасий Константинопольский, родившийся в восьмом веке, благодаря своему происхождению и образованию стал царским советником и затем патриархом Константинополя. Он жил скромно, помогая сиротам и нищим, а также проводил милосердные дела, включая угощение нуждающихся на Пасху. Под руководством Тарасия в 787 году прошел Второй Никейский Собор, который разрешил почитание икон и установление икон в домах. Этот собор оказал влияние на развитие православия. Святого Тарасия почитают на Руси, его память отмечается 9 марта в високосные годы и 10 марта в не високосные. Святому Тарасию молились как защитнику от лихорадки, вызываемой демонами. Считалось, что сок коры осины помогает от болезни. В этот день не рекомендовалось спать днем из-за опасности заболеть. Даже детям не разрешали дремать до заката. Запрещалось также заглядывать в чужие окна, чтобы не вызвать лихорадку. Если дверь в этот день срывало с петель, это предвещало пожар, болезнь или смерть кого-то из семьи. В этот день лучше заботиться о здоровье, избегать тяжелой работы и не делать крупных покупок. Не стоит также стричься, выбрасывать вещи и планировать романтические встречи. Полезно помогать близким и прислушиваться к сновидениям, которые могут дать подсказки для решения проблем. Много примет в народе связано с погодой и урожаем. Так, если на Тараса выпал снег — неделя перед Пасхой будет ненастной. Вороны каркают — к дождливому лету. А если грачи начали вить гнезда, то скоро наступит долгожданное тепло. Сажать на Тараса помидоры и капусту — к хорошему урожаю. Если найти змеиную шкуру — она защитит от всех напастей, только обязательно ее нужно было с собой носить. А если же лайки по снегу катаются — жди вьюги. Уснуть на Тараса означало скорый упадок сил.