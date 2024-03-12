Россиянам запретили сдавать квартиры посуточно без соблюдения одного условия

Во втором чтении был принят законопроект от правительства, согласно которому запрещается сдавать квартиры посуточно, если в них нет счетчиков. Проект закона прошел обсуждение в Госдуме.
«Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему помещение с учетом требований энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в тексте закона. Он был обсужден на пленарном заседании Госдумы. Это касается всех счетчиков: электрических, газовых, водных и теплоснабжения.
Также в законе прописано, что сдать квартиру можно будет, если это не создаст неудобств соседям. Для этого предлагается запускать специальные голосования. На них не менее 75% жильцов должны высказаться.
Во втором чтении был принят законопроект от правительства, согласно которому запрещается сдавать квартиры посуточно, если в них нет счетчиков. Проект закона прошел обсуждение в Госдуме. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему помещение с учетом требований энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в тексте закона. Он был обсужден на пленарном заседании Госдумы. Это касается всех счетчиков: электрических, газовых, водных и теплоснабжения. Также в законе прописано, что сдать квартиру можно будет, если это не создаст неудобств соседям. Для этого предлагается запускать специальные голосования. На них не менее 75% жильцов должны высказаться.