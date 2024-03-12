Россиянам запретили сдавать квартиры посуточно без соблюдения одного условия

Госдума приняла закон о запрете сдачи квартиры без счетчиков посуточно
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Торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, общежитие урфу, комната в общежитии
Также в законе прописано, что сдать квартиру можно будет только с одобрения жильцов дома Фото:

Во втором чтении был принят законопроект от правительства, согласно которому запрещается сдавать квартиры посуточно, если в них нет счетчиков. Проект закона прошел обсуждение в Госдуме.

«Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему помещение с учетом требований энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в тексте закона. Он был обсужден на пленарном заседании Госдумы. Это касается всех счетчиков: электрических, газовых, водных и теплоснабжения.

Также в законе прописано, что сдать квартиру можно будет, если это не создаст неудобств соседям. Для этого предлагается запускать специальные голосования. На них не менее 75% жильцов должны высказаться.

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Во втором чтении был принят законопроект от правительства, согласно которому запрещается сдавать квартиры посуточно, если в них нет счетчиков. Проект закона прошел обсуждение в Госдуме. «Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему помещение с учетом требований энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в тексте закона. Он был обсужден на пленарном заседании Госдумы. Это касается всех счетчиков: электрических, газовых, водных и теплоснабжения. Также в законе прописано, что сдать квартиру можно будет, если это не создаст неудобств соседям. Для этого предлагается запускать специальные голосования. На них не менее 75% жильцов должны высказаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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