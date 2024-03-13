На самые популярные автомобили в России резко подорожают запчасти

Mash: в РФ запчасти для Hyundai и Kia подорожают на 15% к концу 2024 года

13 марта 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Обслуживание Hyundai и Kia подорожало на 50% в 2024 году, пишет Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России до конца 2024 года цены на запчасти для корейских марок авто Hyundai и Kia, ставших одними из самых популярных в РФ по итогам 2023 года, подорожают на 15%. Это связано с логистическими проблемами, а также курсом доллара, пишет telegram-канал Mash. «Автозапчасти для корейских Hyundai и Kia подорожают на 15% до конца 2024 года. <…> Если в 2023-м воздушный фильтр стоил 950 рублей, то теперь будет 1100, тормозные колодки — 1150 вместо 1000, а тормозной диск — 2800, хотя раньше его можно было взять за 2500. То же будет и с остальными деталями», — передает telegram-канал. Уточняется, что причиной тому стал курс доллара, который также повлиял на логистику. Также стоимость американской валюты отразилась на себестоимости деталей для авто. Кроме того, цена на обслуживание новых моделей Hyundai и Kia в сравнении с 2023 годом увеличилась на 50%. Ранее стало известно, что Kia, Hyundai, Škoda и Nissan стали самыми популярными марками автомобилей среди россиян по итогам 2023 года. При этом, наиболее востребованными в РФ стали поддержанные модели машин, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России до конца 2024 года цены на запчасти для корейских марок авто Hyundai и Kia, ставших одними из самых популярных в РФ по итогам 2023 года, подорожают на 15%. Это связано с логистическими проблемами, а также курсом доллара, пишет telegram-канал Mash. «Автозапчасти для корейских Hyundai и Kia подорожают на 15% до конца 2024 года. <…> Если в 2023-м воздушный фильтр стоил 950 рублей, то теперь будет 1100, тормозные колодки — 1150 вместо 1000, а тормозной диск — 2800, хотя раньше его можно было взять за 2500. То же будет и с остальными деталями», — передает telegram-канал. Уточняется, что причиной тому стал курс доллара, который также повлиял на логистику. Также стоимость американской валюты отразилась на себестоимости деталей для авто. Кроме того, цена на обслуживание новых моделей Hyundai и Kia в сравнении с 2023 годом увеличилась на 50%. Ранее стало известно, что Kia, Hyundai, Škoda и Nissan стали самыми популярными марками автомобилей среди россиян по итогам 2023 года. При этом, наиболее востребованными в РФ стали поддержанные модели машин, передает RT.