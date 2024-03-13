На самые популярные автомобили в России резко подорожают запчасти

В России до конца 2024 года цены на запчасти для корейских марок авто Hyundai и Kia, ставших одними из самых популярных в РФ по итогам 2023 года, подорожают на 15%. Это связано с логистическими проблемами, а также курсом доллара, пишет telegram-канал Mash.
«Автозапчасти для корейских Hyundai и Kia подорожают на 15% до конца 2024 года. <…> Если в 2023-м воздушный фильтр стоил 950 рублей, то теперь будет 1100, тормозные колодки — 1150 вместо 1000, а тормозной диск — 2800, хотя раньше его можно было взять за 2500. То же будет и с остальными деталями», — передает telegram-канал.
Уточняется, что причиной тому стал курс доллара, который также повлиял на логистику. Также стоимость американской валюты отразилась на себестоимости деталей для авто. Кроме того, цена на обслуживание новых моделей Hyundai и Kia в сравнении с 2023 годом увеличилась на 50%.
Ранее стало известно, что Kia, Hyundai, Škoda и Nissan стали самыми популярными марками автомобилей среди россиян по итогам 2023 года. При этом, наиболее востребованными в РФ стали поддержанные модели машин, передает RT.
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