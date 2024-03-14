Interia: самолет президента Польши сломался во время визита в США

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Дуда отправится домой на запасном самолете Фото:

Самолет президента Польши Анджея Дуды, на котором он должен был вернуться из США, оказался неисправен. Глава Польши отправится домой на запасном борте. Об этом сообщает польское издание Interia.

«В США возникли проблемы с самолетом президента Польши. В правительственном Боинге 737 был обнаружен „незначительный дефект“. Анджей Дуда не меняет своих планов и в четверг отправляется в Брюссель, но на запасном самолете, который должен сделать остановку на Азорских островах», — отмечает Interia. Отмечается, что неисправным оказалась бортовая система мониторов экипажа.

Запасной самолет оказался большим по вместимости пассажиров, однако это уменьшает дальность полета, поэтому он сделает остановку на Азовских островах. Неисправный же Боинг 737, согласно правилам, вернется в Польшу без пассажиров.

Польский президент вместе с премьер-министром Дональдом Туском встречался с лидером США Джо Байденом. В рамках визита польских политиков в Вашингтон Варшаве предоставят кредит в два миллиарда долларов на приобретение 96 вертолетов Apache, сообщает «Национальная служба новостей». После Дуда планирует посетить Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Самолет президента Польши Анджея Дуды, на котором он должен был вернуться из США, оказался неисправен. Глава Польши отправится домой на запасном борте. Об этом сообщает польское издание Interia. «В США возникли проблемы с самолетом президента Польши. В правительственном Боинге 737 был обнаружен „незначительный дефект“. Анджей Дуда не меняет своих планов и в четверг отправляется в Брюссель, но на запасном самолете, который должен сделать остановку на Азорских островах», — отмечает Interia. Отмечается, что неисправным оказалась бортовая система мониторов экипажа. Запасной самолет оказался большим по вместимости пассажиров, однако это уменьшает дальность полета, поэтому он сделает остановку на Азовских островах. Неисправный же Боинг 737, согласно правилам, вернется в Польшу без пассажиров. Польский президент вместе с премьер-министром Дональдом Туском встречался с лидером США Джо Байденом. В рамках визита польских политиков в Вашингтон Варшаве предоставят кредит в два миллиарда долларов на приобретение 96 вертолетов Apache, сообщает «Национальная служба новостей». После Дуда планирует посетить Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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