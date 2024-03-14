В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах президента РФ

15 марта 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Центральная избирательная комиссия России запустила специальную видеостену, которая будет транслировать процесс голосования на выборах президента страны в режиме реального времени с различных избирательных участков. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ЦИК РФ. «Мы гордимся технологиями, но еще больше мы гордимся силой Духа нашего народа. Спасибо Вам всем за понимание важности, за сопричастность этому событию, за тот труд, который мы вместе проделали!», — передает пресс-служба ЦИК РФ слова председателя комиссии Эллы Памфиловой. В церемонии открытия видеостены приняли участие заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Это подчеркивает значимость данного события и вклад в его подготовку представителей различных организаций, добавили в ЦИК России. Выборы на пост президента России пройдут с 15 по 17 марта. Зарегистрированы четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральная избирательная комиссия России запустила специальную видеостену, которая будет транслировать процесс голосования на выборах президента страны в режиме реального времени с различных избирательных участков. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ЦИК РФ. «Мы гордимся технологиями, но еще больше мы гордимся силой Духа нашего народа. Спасибо Вам всем за понимание важности, за сопричастность этому событию, за тот труд, который мы вместе проделали!», — передает пресс-служба ЦИК РФ слова председателя комиссии Эллы Памфиловой. В церемонии открытия видеостены приняли участие заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Это подчеркивает значимость данного события и вклад в его подготовку представителей различных организаций, добавили в ЦИК России. Выборы на пост президента России пройдут с 15 по 17 марта. Зарегистрированы четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.