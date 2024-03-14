Военный эксперт Леонков: в приграничных регионах усилят ПВО на время выборов

В дни выборов президента России будет усилена противовоздушная оборона (ПВО) в приграничных с Украиной регионах. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«ПВО в дни президентских выборов будут усиливать. Это связано с тем, что одна из задач, которую ставит перед собой ГУР [главное управление разведки минобороны Украины], является помешать, снизить явку в России», — передает РИА Новости слова Леонкова.
По мнению Леонкова, противовоздушная оборона в дни выборов будет усилена прежде всего в регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам украинских дронов. Он добавил, что речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничные территории региона усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами. Он добавил, что все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск в Брянской области будут выполнены в максимально сжатые сроки, передает RT.
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