14 марта 2024

Военный эксперт Леонков: в приграничных регионах усилят ПВО на время выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь,  stock
ПВО смогут обеспечить безопасность в граничащих с Украиной регионах РФ Фото:

В дни выборов президента России будет усилена противовоздушная оборона (ПВО) в приграничных с Украиной регионах. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«ПВО в дни президентских выборов будут усиливать. Это связано с тем, что одна из задач, которую ставит перед собой ГУР [главное управление разведки минобороны Украины], является помешать, снизить явку в России», — передает РИА Новости слова Леонкова.

По мнению Леонкова, противовоздушная оборона в дни выборов будет усилена прежде всего в регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам украинских дронов. Он добавил, что речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничные территории региона усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами. Он добавил, что все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск в Брянской области будут выполнены в максимально сжатые сроки, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В дни выборов президента России будет усилена противовоздушная оборона (ПВО) в приграничных с Украиной регионах. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «ПВО в дни президентских выборов будут усиливать. Это связано с тем, что одна из задач, которую ставит перед собой ГУР [главное управление разведки минобороны Украины], является помешать, снизить явку в России», — передает РИА Новости слова Леонкова. По мнению Леонкова, противовоздушная оборона в дни выборов будет усилена прежде всего в регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам украинских дронов. Он добавил, что речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничные территории региона усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами. Он добавил, что все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск в Брянской области будут выполнены в максимально сжатые сроки, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...