ФСБ: россиянка хотела устроить диверсию на железной дороге в Белгородской области

ФСБ задержала россиянку при подготовке к диверсии в Белгородской области
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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, железная дорога
Россиянка была задержана во время подготовки диверсии на одном из объектов ж/д транспорта, сообщили в УФСБ Фото:

В Белгородской области задержали гражданку России. Она готовилась подорвать один из объектов инфрастуктуры железной дороги по заданию Украины. Об этом рассказали в УФСБ.

«При подготовке к диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб задержана гражданка РФ», — сообщили в УФСБ. Информацию передает ТАСС.

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В Белгородской области задержали гражданку России. Она готовилась подорвать один из объектов инфрастуктуры железной дороги по заданию Украины. Об этом рассказали в УФСБ. «При подготовке к диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб задержана гражданка РФ», — сообщили в УФСБ. Информацию передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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