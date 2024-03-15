ФСБ: россиянка хотела устроить диверсию на железной дороге в Белгородской области

Россиянка была задержана во время подготовки диверсии на одном из объектов ж/д транспорта, сообщили в УФСБ
В Белгородской области задержали гражданку России. Она готовилась подорвать один из объектов инфрастуктуры железной дороги по заданию Украины. Об этом рассказали в УФСБ.
«При подготовке к диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб задержана гражданка РФ», — сообщили в УФСБ. Информацию передает ТАСС.
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