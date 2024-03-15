«Единая Россия» и Минстрой запустят еще одно голосование на выборах президента

15 марта 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

На выборах президента можно будет проголосовать за объекты благоустройства в городском пространстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Единая Россия» совместно с Минстроем РФ запустила голосование за объекты благоустройства. Точки для голосования будут размещены с привязкой к избирательным участкам, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «В этом году голосование [за объекты благоустройства] пройдет с 15 марта по 30 апреля. В эти три дня, когда вся страна выбирает президента, мы постарались разместить стационарные точки для голосования по проектам благоустройства с привязкой к избирательным участкам. Всем это будет удобно, чтобы выполнить две важные задачи — выбрать будущее своей страны и выбрать будущее того места, где живут люди», — отметил Турчак. Его сообщение опубликовано на официальном сайте партии. Как рассказал член президиума Генсовета «Единой России», глава Минстроя Ирек Файзуллин, всего в ходе программы благоустроено более 111 тысяч городских объектов. Среди них — как общественные территории, так и дворы жилых домов. «Владимир Путин принял решение, что программа продолжится до 2030 года. В этом году второй раз голосуют жители наших новых регионов. В первый раз — город Байконур. Платформа голосования доработана — выбирать можно не только конкретное пространство, но и оставлять свои предложения», — пояснил он. Россияне могут проголосовать за объекты благоустройства не только очно, на местах голосования при помощи волонтеров, но и на сайте проекта Za-gorodsreda. Пользователи могут выбрать территории или в своем городе, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. Также выбрать интересующие объекты можно и на портале госуслуг. Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, — 14 лет. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» совместно с Минстроем РФ запустила голосование за объекты благоустройства. Точки для голосования будут размещены с привязкой к избирательным участкам, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «В этом году голосование [за объекты благоустройства] пройдет с 15 марта по 30 апреля. В эти три дня, когда вся страна выбирает президента, мы постарались разместить стационарные точки для голосования по проектам благоустройства с привязкой к избирательным участкам. Всем это будет удобно, чтобы выполнить две важные задачи — выбрать будущее своей страны и выбрать будущее того места, где живут люди», — отметил Турчак. Его сообщение опубликовано на официальном сайте партии. Как рассказал член президиума Генсовета «Единой России», глава Минстроя Ирек Файзуллин, всего в ходе программы благоустроено более 111 тысяч городских объектов. Среди них — как общественные территории, так и дворы жилых домов. «Владимир Путин принял решение, что программа продолжится до 2030 года. В этом году второй раз голосуют жители наших новых регионов. В первый раз — город Байконур. Платформа голосования доработана — выбирать можно не только конкретное пространство, но и оставлять свои предложения», — пояснил он. Россияне могут проголосовать за объекты благоустройства не только очно, на местах голосования при помощи волонтеров, но и на сайте проекта Za-gorodsreda. Пользователи могут выбрать территории или в своем городе, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. Также выбрать интересующие объекты можно и на портале госуслуг. Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, — 14 лет. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации.