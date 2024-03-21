Памфилова раскрыла, в каких странах на выборах голосовали за Путина

Памфилова: за Путина проголосовало больше 388 тысяч избирателей за границей

21 марта 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова сообщила, что больше 388 тысяч избирателей проголосовало на президентских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году За победившего в выборах президента РФ Владимира Путина голосовали из Германии, Эстонии, Латвии, Австралии и Армении. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она также рассказала, сколько голосов собрали остальные кандидаты Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. «Более 388 тысяч избирателей за границей. Путин одержал победу по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении», — заявила Памфилова на подведении итогов выборов. Трансляция идет на официальном сайте ЦИК. По ее словам, за Путина за рубежом проголосовало больше 281 тысячи избирателей — это 72,58%, за Даванкова — 63869 россиян, за Харитонова — 8770, Слуцкого — 7735. Памфилова отметила, что был большой процент недействительных бюллетеней. Она подчеркнула, что в Польше было больше всего испорченных документов. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин одержал победу в президентских выборах России и за рубежом. Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что большинство россиян, находящихся за границей, проголосовали за действующего главу государства, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За победившего в выборах президента РФ Владимира Путина голосовали из Германии, Эстонии, Латвии, Австралии и Армении. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она также рассказала, сколько голосов собрали остальные кандидаты Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. «Более 388 тысяч избирателей за границей. Путин одержал победу по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении», — заявила Памфилова на подведении итогов выборов. Трансляция идет на официальном сайте ЦИК. По ее словам, за Путина за рубежом проголосовало больше 281 тысячи избирателей — это 72,58%, за Даванкова — 63869 россиян, за Харитонова — 8770, Слуцкого — 7735. Памфилова отметила, что был большой процент недействительных бюллетеней. Она подчеркнула, что в Польше было больше всего испорченных документов. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин одержал победу в президентских выборах России и за рубежом. Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что большинство россиян, находящихся за границей, проголосовали за действующего главу государства, передает «Национальная служба новостей».