Памфилова раскрыла, в каких странах на выборах голосовали за Путина

Памфилова: за Путина проголосовало больше 388 тысяч избирателей за границей
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова сообщила, что больше 388 тысяч избирателей проголосовало на президентских выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

За победившего в выборах президента РФ Владимира Путина голосовали из Германии, Эстонии, Латвии, Австралии и Армении. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она также рассказала, сколько голосов собрали остальные кандидаты Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

«Более 388 тысяч избирателей за границей. Путин одержал победу по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении», — заявила Памфилова на подведении итогов выборов. Трансляция идет на официальном сайте ЦИК. По ее словам, за Путина за рубежом проголосовало больше 281 тысячи избирателей — это 72,58%, за Даванкова — 63869 россиян, за Харитонова — 8770, Слуцкого — 7735.

Памфилова отметила, что был большой процент недействительных бюллетеней. Она подчеркнула, что в Польше было больше всего испорченных документов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин одержал победу в президентских выборах России и за рубежом. Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что большинство россиян, находящихся за границей, проголосовали за действующего главу государства, передает «Национальная служба новостей».

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За победившего в выборах президента РФ Владимира Путина голосовали из Германии, Эстонии, Латвии, Австралии и Армении. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она также рассказала, сколько голосов собрали остальные кандидаты Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. «Более 388 тысяч избирателей за границей. Путин одержал победу по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении», — заявила Памфилова на подведении итогов выборов. Трансляция идет на официальном сайте ЦИК. По ее словам, за Путина за рубежом проголосовало больше 281 тысячи избирателей — это 72,58%, за Даванкова — 63869 россиян, за Харитонова — 8770, Слуцкого — 7735. Памфилова отметила, что был большой процент недействительных бюллетеней. Она подчеркнула, что в Польше было больше всего испорченных документов. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин одержал победу в президентских выборах России и за рубежом. Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что большинство россиян, находящихся за границей, проголосовали за действующего главу государства, передает «Национальная служба новостей».
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