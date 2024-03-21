В РФ начнут готовить магистров-управленцев для внутренней политики

22 марта 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Первый набор магистров-управленцев для внутренней политики составит 50 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Весной 2024 года будет запущена первая в России магистерская программа по подготовке управленцев в сфере внутренней политики. Этим займется Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), рассказали в пресс-службе университета. «(РАНХиГС) запускает весной 2024 г. первую в РФ магистерскую программу по подготовке управленцев в сфере внутренней политики. … Выпускники получат навыки для работы на всех уровнях власти, включая те, что нужны на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — рассказала пресс-служба РАНХиГС «Ведомостям». Официально программа будет называться «Внутренняя политика и политические технологии». Ее реализуют на базе Института государственной службы и управления (ИГСУ). Первый набор составит 50 человек. Также РАНХиГС начнет обучающий проект по запуску инвестпроектов для своих преподавателей. Их будут обучать специалисты из Подмосковья, которые расскажут о сроках запуска проектов, снятии административных барьеров и многом другом, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весной 2024 года будет запущена первая в России магистерская программа по подготовке управленцев в сфере внутренней политики. Этим займется Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), рассказали в пресс-службе университета. «(РАНХиГС) запускает весной 2024 г. первую в РФ магистерскую программу по подготовке управленцев в сфере внутренней политики. … Выпускники получат навыки для работы на всех уровнях власти, включая те, что нужны на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — рассказала пресс-служба РАНХиГС «Ведомостям». Официально программа будет называться «Внутренняя политика и политические технологии». Ее реализуют на базе Института государственной службы и управления (ИГСУ). Первый набор составит 50 человек. Также РАНХиГС начнет обучающий проект по запуску инвестпроектов для своих преподавателей. Их будут обучать специалисты из Подмосковья, которые расскажут о сроках запуска проектов, снятии административных барьеров и многом другом, передает телеканал 360.