21 марта 2024

В РФ начнут готовить магистров-управленцев для внутренней политики

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Силуанова. Курган, силуанов антон, студенты кгу
Первый набор магистров-управленцев для внутренней политики составит 50 человек Фото:

Весной 2024 года будет запущена первая в России магистерская программа по подготовке управленцев в сфере внутренней политики. Этим займется Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), рассказали в пресс-службе университета.

«(РАНХиГС) запускает весной 2024 г. первую в РФ магистерскую программу по подготовке управленцев в сфере внутренней политики. … Выпускники получат навыки для работы на всех уровнях власти, включая те, что нужны на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — рассказала пресс-служба РАНХиГС «Ведомостям».

Официально программа будет называться «Внутренняя политика и политические технологии». Ее реализуют на базе Института государственной службы и управления (ИГСУ). Первый набор составит 50 человек.

Также РАНХиГС начнет обучающий проект по запуску инвестпроектов для своих преподавателей. Их будут обучать специалисты из Подмосковья, которые расскажут о сроках запуска проектов, снятии административных барьеров и многом другом, передает телеканал 360.

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Весной 2024 года будет запущена первая в России магистерская программа по подготовке управленцев в сфере внутренней политики. Этим займется Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), рассказали в пресс-службе университета. «(РАНХиГС) запускает весной 2024 г. первую в РФ магистерскую программу по подготовке управленцев в сфере внутренней политики. … Выпускники получат навыки для работы на всех уровнях власти, включая те, что нужны на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — рассказала пресс-служба РАНХиГС «Ведомостям». Официально программа будет называться «Внутренняя политика и политические технологии». Ее реализуют на базе Института государственной службы и управления (ИГСУ). Первый набор составит 50 человек. Также РАНХиГС начнет обучающий проект по запуску инвестпроектов для своих преподавателей. Их будут обучать специалисты из Подмосковья, которые расскажут о сроках запуска проектов, снятии административных барьеров и многом другом, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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