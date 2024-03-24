Музыканты группы «Пикник» пришли возложить цветы в память о погибших в «Крокусе»

24 марта 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Музыканты группы «Пикник» пришли на стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Участники музыкальной группы «Пикник» пришли к концертному залу «Крокус Сити Холл» возложить цветы. Они почтили память тех, кто погиб во время теракта. Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» перед началом концерта группы «Пикник» произошла атака террористов, в результате которой погибли 137 человека, еще 154 получили ранения. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер также погибла в этом теракте. Директор группы Юрий Чернышевский подтвердил эту информацию. День траура был объявлен 24 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники музыкальной группы «Пикник» пришли к концертному залу «Крокус Сити Холл» возложить цветы. Они почтили память тех, кто погиб во время теракта. Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» перед началом концерта группы «Пикник» произошла атака террористов, в результате которой погибли 137 человека, еще 154 получили ранения. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер также погибла в этом теракте. Директор группы Юрий Чернышевский подтвердил эту информацию. День траура был объявлен 24 марта.