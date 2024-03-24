Музыканты группы «Пикник» пришли возложить цветы в память о погибших в «Крокусе»

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Музыканты группы «Пикник» пришли на стихийный мемориал возле «Крокус Сити Холла» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Участники музыкальной группы «Пикник» пришли к концертному залу «Крокус Сити Холл» возложить цветы. Они почтили память тех, кто погиб во время теракта.

Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» перед началом концерта группы «Пикник» произошла атака террористов, в результате которой погибли 137 человека, еще 154 получили ранения. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер также погибла в этом теракте. Директор группы Юрий Чернышевский подтвердил эту информацию. День траура был объявлен 24 марта.

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Участники музыкальной группы «Пикник» пришли к концертному залу «Крокус Сити Холл» возложить цветы. Они почтили память тех, кто погиб во время теракта. Вечером 22 марта в здании «Крокус Сити Холла» перед началом концерта группы «Пикник» произошла атака террористов, в результате которой погибли 137 человека, еще 154 получили ранения. Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер также погибла в этом теракте. Директор группы Юрий Чернышевский подтвердил эту информацию. День траура был объявлен 24 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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