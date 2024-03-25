США не будут помогать России в сфере безопасности в связи с терактом в «Крокусе»

Вашингтон не станет оказывать России помощь в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявили в Белом доме.
«США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом в Подмосковье», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает ТАСС.
На заявление США отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Демонстративное аморальное поведение стало „новой нормальностью“ в либеральных демократиях», — заявила спикер дипведомства.
Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии. После случившегося Евросоюз остановил сотрудничество с РФ по безопасности. Тем не менее в ЕС не исключают его возобновления.
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