США не будут помогать России в сфере безопасности в связи с терактом в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
Вашингтон не станет помогать РФ после теракта в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Вашингтон не станет оказывать России помощь в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявили в Белом доме.

«США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом в Подмосковье», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает ТАСС.

На заявление США отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Демонстративное аморальное поведение стало „новой нормальностью“ в либеральных демократиях», — заявила спикер дипведомства.

Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии. После случившегося Евросоюз остановил сотрудничество с РФ по безопасности. Тем не менее в ЕС не исключают его возобновления.

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Вашингтон не станет оказывать России помощь в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявили в Белом доме. «США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом в Подмосковье», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает ТАСС. На заявление США отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Демонстративное аморальное поведение стало „новой нормальностью“ в либеральных демократиях», — заявила спикер дипведомства. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии. После случившегося Евросоюз остановил сотрудничество с РФ по безопасности. Тем не менее в ЕС не исключают его возобновления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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