США не будут помогать России в сфере безопасности в связи с терактом в «Крокусе»

25 марта 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Вашингтон не станет помогать РФ после теракта в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вашингтон не станет оказывать России помощь в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявили в Белом доме. «США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом в Подмосковье», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает ТАСС. На заявление США отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Демонстративное аморальное поведение стало „новой нормальностью“ в либеральных демократиях», — заявила спикер дипведомства. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии. После случившегося Евросоюз остановил сотрудничество с РФ по безопасности. Тем не менее в ЕС не исключают его возобновления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон не станет оказывать России помощь в сфере безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявили в Белом доме. «США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом в Подмосковье», — говорится в сообщении Белого дома. Информацию передает ТАСС. На заявление США отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Демонстративное аморальное поведение стало „новой нормальностью“ в либеральных демократиях», — заявила спикер дипведомства. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии. После случившегося Евросоюз остановил сотрудничество с РФ по безопасности. Тем не менее в ЕС не исключают его возобновления.