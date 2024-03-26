Мать фигуранта дела о «Крокусе» высказалась о причастности сына к теракту. Видео

Мать Касимова считает, что ее сын не мог быть причастен к теракту в «Крокусе»
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Мать Алишера Касимова считает, что ее сын невиновен. Фото:
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Мать Алишера Касимова, обвиняемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», считает, что ее сын не может быть террористом. Видео с рассказом 59-летней женщины о ее арестованном сыне опубликовал telegram-канал Baza.

«Трое детей там дома… В ипотеку взяли квартиру. Он не такой человек, он не террорист, мой сын», — говорит мать Алишера. По словам 59-летней Рано, ее сын не знал людей, которым сдал квартиру. Они сказали Алишеру, что приехали работать на стройке.

«Женщина прилетела в Москву, как только узнала о задержании сына. У Касимова есть трое малолетних детей», — сообщает источник.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате нападения злоумышленников погибли 139 человек. Все причастные к теракту, по заявлениям ФСБ, задержаны.

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Мать Алишера Касимова, обвиняемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», считает, что ее сын не может быть террористом. Видео с рассказом 59-летней женщины о ее арестованном сыне опубликовал telegram-канал Baza. «Трое детей там дома… В ипотеку взяли квартиру. Он не такой человек, он не террорист, мой сын», — говорит мать Алишера. По словам 59-летней Рано, ее сын не знал людей, которым сдал квартиру. Они сказали Алишеру, что приехали работать на стройке. «Женщина прилетела в Москву, как только узнала о задержании сына. У Касимова есть трое малолетних детей», — сообщает источник. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате нападения злоумышленников погибли 139 человек. Все причастные к теракту, по заявлениям ФСБ, задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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