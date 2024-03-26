Мать Касимова считает, что ее сын не мог быть причастен к теракту в «Крокусе»

Мать Алишера Касимова считает, что ее сын невиновен. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Мать Алишера Касимова, обвиняемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», считает, что ее сын не может быть террористом. Видео с рассказом 59-летней женщины о ее арестованном сыне опубликовал telegram-канал Baza.

«Трое детей там дома… В ипотеку взяли квартиру. Он не такой человек, он не террорист, мой сын», — говорит мать Алишера. По словам 59-летней Рано, ее сын не знал людей, которым сдал квартиру. Они сказали Алишеру, что приехали работать на стройке.

«Женщина прилетела в Москву, как только узнала о задержании сына. У Касимова есть трое малолетних детей», — сообщает источник.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате нападения злоумышленников погибли 139 человек. Все причастные к теракту, по заявлениям ФСБ, задержаны.