Мать Алишера Касимова, обвиняемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», считает, что ее сын не может быть террористом. Видео с рассказом 59-летней женщины о ее арестованном сыне опубликовал telegram-канал Baza.
«Трое детей там дома… В ипотеку взяли квартиру. Он не такой человек, он не террорист, мой сын», — говорит мать Алишера. По словам 59-летней Рано, ее сын не знал людей, которым сдал квартиру. Они сказали Алишеру, что приехали работать на стройке.
«Женщина прилетела в Москву, как только узнала о задержании сына. У Касимова есть трое малолетних детей», — сообщает источник.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате нападения злоумышленников погибли 139 человек. Все причастные к теракту, по заявлениям ФСБ, задержаны.
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