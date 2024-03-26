Путин поблагодарил Росгвардию за безопасность на президентских выборах

27 марта 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Путин поздравил росгвардейцев с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выразил признательность сотрудникам Росгвардии за их роль в обеспечении порядка во время президентских выборов и других значимых событий. Видео с поздравлением президента опубликовано на сайте Кремля. «В тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами вы обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России», — подчеркнул Путин в своем обращении по случаю Дня войск национальной гвардии. Эффективная работа Росгвардии способствовала стабильности и безопасности в период проведения важных общественно-политических мероприятий в стране. В частности Путин отметил слаженную работу Росгвардии во время «Игр будущего». Кроме этого, похвалил за работу на Всемирном фестивале молодежи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность сотрудникам Росгвардии за их роль в обеспечении порядка во время президентских выборов и других значимых событий. Видео с поздравлением президента опубликовано на сайте Кремля. «В тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами вы обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России», — подчеркнул Путин в своем обращении по случаю Дня войск национальной гвардии. Эффективная работа Росгвардии способствовала стабильности и безопасности в период проведения важных общественно-политических мероприятий в стране. В частности Путин отметил слаженную работу Росгвардии во время «Игр будущего». Кроме этого, похвалил за работу на Всемирном фестивале молодежи.