26 марта 2024

Путин поблагодарил Росгвардию за безопасность на президентских выборах

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин поздравил росгвардейцев с праздником Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность сотрудникам Росгвардии за их роль в обеспечении порядка во время президентских выборов и других значимых событий. Видео с поздравлением президента опубликовано на сайте Кремля.

«В тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами вы обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России», — подчеркнул Путин в своем обращении по случаю Дня войск национальной гвардии. Эффективная работа Росгвардии способствовала стабильности и безопасности в период проведения важных общественно-политических мероприятий в стране.

В частности Путин отметил слаженную работу Росгвардии во время «Игр будущего». Кроме этого, похвалил за работу на Всемирном фестивале молодежи.

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Президент РФ Владимир Путин выразил признательность сотрудникам Росгвардии за их роль в обеспечении порядка во время президентских выборов и других значимых событий. Видео с поздравлением президента опубликовано на сайте Кремля. «В тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами вы обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России», — подчеркнул Путин в своем обращении по случаю Дня войск национальной гвардии. Эффективная работа Росгвардии способствовала стабильности и безопасности в период проведения важных общественно-политических мероприятий в стране. В частности Путин отметил слаженную работу Росгвардии во время «Игр будущего». Кроме этого, похвалил за работу на Всемирном фестивале молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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