Путин поблагодарил Росгвардию за безопасность на президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность сотрудникам Росгвардии за их роль в обеспечении порядка во время президентских выборов и других значимых событий. Видео с поздравлением президента опубликовано на сайте Кремля.
«В тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами вы обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России», — подчеркнул Путин в своем обращении по случаю Дня войск национальной гвардии. Эффективная работа Росгвардии способствовала стабильности и безопасности в период проведения важных общественно-политических мероприятий в стране.
В частности Путин отметил слаженную работу Росгвардии во время «Игр будущего». Кроме этого, похвалил за работу на Всемирном фестивале молодежи.
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