РИАН: устроивших теракт в «Крокусе» завербовали через Telegram-канал ИГ*

28 марта 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Террористов из «Крокуса» вербовали через Telegram-канал Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» вербовали через Telegram-канал, который принадлежит афганскому крылу «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», — заявил источник РИА Новости. Он уточнил, что этот канал уже удален. Суд ранее выдворил из РФ мигранта из онлайн-группы, где вербовали для атаки на концертный зал. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта, заявил, что исполнителями являются радикальные исламисты. Он отметил, что на данный момент Россию интересует заказчик. В частности, директор ФСБ заявил, что полученные данные указывают на «украинский след» в деле о «Крокусе», передает «Царьград». *Террористическая организация, запрещенная на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» вербовали через Telegram-канал, который принадлежит афганскому крылу «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле», — заявил источник РИА Новости. Он уточнил, что этот канал уже удален. Суд ранее выдворил из РФ мигранта из онлайн-группы, где вербовали для атаки на концертный зал. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта, заявил, что исполнителями являются радикальные исламисты. Он отметил, что на данный момент Россию интересует заказчик. В частности, директор ФСБ заявил, что полученные данные указывают на «украинский след» в деле о «Крокусе», передает «Царьград». *Террористическая организация, запрещенная на территории России.