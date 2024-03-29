Россиянин, создавший Astra Linux, стал долларовым миллиардером

Forbes: глава разработчика ОС Astra Linux Фролов стал долларовым миллиардером
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Стоимость акций «Группы Астра» превысила 1,1 миллиарда долларов, пишет Forbes Фото:

Владелец разработчика операционной системы Astra Linux (созданная на базе ядра Linux ОС, которая внедряется в России в качестве альтернативы Microsoft Windows в государственных организациях — прим. URA.RU) Денис Фролов стал долларовым миллиардером. Стоимость акций его компании превысила 102 миллиарда рублей или 1,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.

«Одна акция компании „Группа Астра“ [на момент 28 марта] стоит 673,6 рубля. А значит, рыночная стоимость пакета из 151,6 миллиона акций, принадлежащих председателю совета директоров компании Денису Фролову, превышает 102 миллиарда рублей, или 1,1 миллиарда долларов по курсу Центробанка России», — говорится в материале.

Уточняется, что Фролов стал вторым по счету миллиардером из России, заработавшим свое состояние на программном обеспечении. Кроме него в рейтинге Forbes числится глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

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Владелец разработчика операционной системы Astra Linux (созданная на базе ядра Linux ОС, которая внедряется в России в качестве альтернативы Microsoft Windows в государственных организациях — прим. URA.RU) Денис Фролов стал долларовым миллиардером. Стоимость акций его компании превысила 102 миллиарда рублей или 1,1 миллиарда долларов, пишет Forbes. «Одна акция компании „Группа Астра“ [на момент 28 марта] стоит 673,6 рубля. А значит, рыночная стоимость пакета из 151,6 миллиона акций, принадлежащих председателю совета директоров компании Денису Фролову, превышает 102 миллиарда рублей, или 1,1 миллиарда долларов по курсу Центробанка России», — говорится в материале. Уточняется, что Фролов стал вторым по счету миллиардером из России, заработавшим свое состояние на программном обеспечении. Кроме него в рейтинге Forbes числится глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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