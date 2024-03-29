Россиянин, создавший Astra Linux, стал долларовым миллиардером

Владелец разработчика операционной системы Astra Linux (созданная на базе ядра Linux ОС, которая внедряется в России в качестве альтернативы Microsoft Windows в государственных организациях — прим. URA.RU) Денис Фролов стал долларовым миллиардером. Стоимость акций его компании превысила 102 миллиарда рублей или 1,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.
«Одна акция компании „Группа Астра“ [на момент 28 марта] стоит 673,6 рубля. А значит, рыночная стоимость пакета из 151,6 миллиона акций, принадлежащих председателю совета директоров компании Денису Фролову, превышает 102 миллиарда рублей, или 1,1 миллиарда долларов по курсу Центробанка России», —
Уточняется, что Фролов стал вторым по счету миллиардером из России, заработавшим свое состояние на программном обеспечении. Кроме него в рейтинге Forbes числится глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
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