Российские долларовые миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов

Состояние бизнесменов РФ по рейтингу BBI выросло в 2024 году на 18,3 млрд
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Blommberg опубликовал обновленный список российских миллиардеров Фото:

За первые три месяца 2024 года состояние российских миллиардеров увеличилось на почти 18,3 миллиарда долларов. Больше всего прибавил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Это стало известно благодаря рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«В топ-10 богатейших россиян из BBI входят: совладелец „Норникеля“ Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на 768 миллионов долларов, до 31,8 миллиарда. Второе место, бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он прибавил 2,91 миллиарда долларов, его состояние выросло до 26,9 миллиарда долларов», — говорится в публикации Bloomberg.

Согласно списку, больше всего заработал Мельниченко. В 2024 году его состояние увеличилось на 5,29 миллиарда долларов, общее — 24,1 миллиарда. Совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон числится на третьем месте в списке. А основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман — на предпоследнем.

Для расчета суммируются стоимости акций компаний и дополнительные параметры. Всего в рейтинге BBI 500 самых богатых людей. В него входят и 25 граждан РФ.

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За первые три месяца 2024 года состояние российских миллиардеров увеличилось на почти 18,3 миллиарда долларов. Больше всего прибавил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Это стало известно благодаря рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI). «В топ-10 богатейших россиян из BBI входят: совладелец „Норникеля“ Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на 768 миллионов долларов, до 31,8 миллиарда. Второе место, бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он прибавил 2,91 миллиарда долларов, его состояние выросло до 26,9 миллиарда долларов», — говорится в публикации Bloomberg. Согласно списку, больше всего заработал Мельниченко. В 2024 году его состояние увеличилось на 5,29 миллиарда долларов, общее — 24,1 миллиарда. Совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон числится на третьем месте в списке. А основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман — на предпоследнем. Для расчета суммируются стоимости акций компаний и дополнительные параметры. Всего в рейтинге BBI 500 самых богатых людей. В него входят и 25 граждан РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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