Как скажется на образовании контроль в школах на федеральном уровне

Член-корр РАЕН Комков: контрольные работы в школах станут сложнее

05 апреля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Инициаторами огромного числа контрольных работ в школах были Министерство образования и Рособрнадзор, отметил Сергей Комков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уменьшение числа контрольных работ в школе приведет к их усложнению, а в последующем и к снижению качества образования. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал выход в ближайшие дни постановления правительства РФ. В рамках него все контрольные работы в школах, которые планируют проводить в регионах, должны будут согласовываться на федеральном уровне. Новость по теме Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах «Изначально инициаторами огромного количества контрольных и проверочных работ были руководители Минобразования и Рособрнадзора. Теперь по поручению президента РФ Владимира Путина они планируют уменьшить их количество, но при этом оставить за собой право мониторинга и контроля. Когда количество контрольных работ уменьшится, их содержимое станет сложнее. Учителя будут готовить учеников по школьной программе, которая не будет соответствовать тому, что заявлено в проверочных. Контрольно-измерительные материалы от Рособрнадзора будут превышать уровень этой программы. Владимир Путин призывал уменьшить уровень стресса в школах, но подобные изменения приведут к сохранению, а то и увеличению стрессовых ситуаций», — рассказал Сергей Комков. О наличии уже сейчас стрессовой обстановки в школах подтвердила в разговоре с URA.RU член коллегии Министерства просвещения РФ, председатель Координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова. «Сейчас в школах очень стрессовая ситуация. Я со всеми регионами взаимодействую и постоянно слышу, что учителя пачками уходят. А что говорить о детях, мы их валерьянкой отпаиваем. Одна только подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — это огромная нагрузка и постоянный стресс», — отметила она. Новость по теме В свердловских школах резко вырос спрос на учителей Комков предупредил, что из-за регулирования контрольных работ на федеральном уровне в итоге пострадает статистика уровня образования в регионах. «На основе федерального контроля будут сделаны выводы о качестве образования в том или ином регионе. Получится так, что в одних регионах, где школьная программа дается в полном объеме, так как там полный состав учителей, будет высокий уровень. В других, где есть проблемы с преподаванием будет качество значительно ниже. Это связано с тем, что федеральные органы просто не в курсе региональных проблем и будут делать мониторинг по общей программе. Лучше оставить контроль за качеством на региональном уровне. А федеральные органы пусть работают с руководителями региональных муниципалитетов», — добавил он. Также собеседник агентства отметил, что процесс согласования контрольных может затягиваться на несколько месяцев. «Согласование контрольных работ на федеральном уровне приведет к бюрократии. Потому что директор школы и завуч будут по каждой работе сидеть и составлять отчет, а потом направлять его уже напрямую в Рособрнадзор. Процесс поправок и согласования может затянуться на несколько месяцев», — подытожил Комков. Ранее президент РФ Владимир Путин, по итогам послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля, поручил правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной, результативной учебной и воспитательной нагрузки на школьников. В том числе сократить временные затраты на выполнение домашних заданий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уменьшение числа контрольных работ в школе приведет к их усложнению, а в последующем и к снижению качества образования. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал выход в ближайшие дни постановления правительства РФ. В рамках него все контрольные работы в школах, которые планируют проводить в регионах, должны будут согласовываться на федеральном уровне. «Изначально инициаторами огромного количества контрольных и проверочных работ были руководители Минобразования и Рособрнадзора. Теперь по поручению президента РФ Владимира Путина они планируют уменьшить их количество, но при этом оставить за собой право мониторинга и контроля. Когда количество контрольных работ уменьшится, их содержимое станет сложнее. Учителя будут готовить учеников по школьной программе, которая не будет соответствовать тому, что заявлено в проверочных. Контрольно-измерительные материалы от Рособрнадзора будут превышать уровень этой программы. Владимир Путин призывал уменьшить уровень стресса в школах, но подобные изменения приведут к сохранению, а то и увеличению стрессовых ситуаций», — рассказал Сергей Комков. О наличии уже сейчас стрессовой обстановки в школах подтвердила в разговоре с URA.RU член коллегии Министерства просвещения РФ, председатель Координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова. «Сейчас в школах очень стрессовая ситуация. Я со всеми регионами взаимодействую и постоянно слышу, что учителя пачками уходят. А что говорить о детях, мы их валерьянкой отпаиваем. Одна только подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — это огромная нагрузка и постоянный стресс», — отметила она. Комков предупредил, что из-за регулирования контрольных работ на федеральном уровне в итоге пострадает статистика уровня образования в регионах. «На основе федерального контроля будут сделаны выводы о качестве образования в том или ином регионе. Получится так, что в одних регионах, где школьная программа дается в полном объеме, так как там полный состав учителей, будет высокий уровень. В других, где есть проблемы с преподаванием будет качество значительно ниже. Это связано с тем, что федеральные органы просто не в курсе региональных проблем и будут делать мониторинг по общей программе. Лучше оставить контроль за качеством на региональном уровне. А федеральные органы пусть работают с руководителями региональных муниципалитетов», — добавил он. Также собеседник агентства отметил, что процесс согласования контрольных может затягиваться на несколько месяцев. «Согласование контрольных работ на федеральном уровне приведет к бюрократии. Потому что директор школы и завуч будут по каждой работе сидеть и составлять отчет, а потом направлять его уже напрямую в Рособрнадзор. Процесс поправок и согласования может затянуться на несколько месяцев», — подытожил Комков. Ранее президент РФ Владимир Путин, по итогам послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля, поручил правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной, результативной учебной и воспитательной нагрузки на школьников. В том числе сократить временные затраты на выполнение домашних заданий.