05 апреля 2024

В Баку сообщили, что Армения усиливает группировку на границе между странами

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Торжественная церемония открытия спортивной деревни в рамках Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, флаг армении
Наблюдается активное скопление военной техники на границе Армении с Азербайджаном Фото:

В азербайджанских СМИ появилась информация о движении вооруженных сил Армении в направлении границы с Азербайджаном. Отмечается также, что наблюдается активное скопление военной техники.

«На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении — прим. URA.RU)» — пишут СМИ Азербайджана, передает РИА Новости.

Ранее в Азербайджане сообщили об обстреле со стороны ВС Армении военных на Нахчыванском направлении, передает «Царьград». В Ереване опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций.

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В азербайджанских СМИ появилась информация о движении вооруженных сил Армении в направлении границы с Азербайджаном. Отмечается также, что наблюдается активное скопление военной техники. «На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении — прим. URA.RU)» — пишут СМИ Азербайджана, передает РИА Новости. Ранее в Азербайджане сообщили об обстреле со стороны ВС Армении военных на Нахчыванском направлении, передает «Царьград». В Ереване опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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