В Баку сообщили, что Армения усиливает группировку на границе между странами

06 апреля 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Наблюдается активное скопление военной техники на границе Армении с Азербайджаном Фото: Размик Закарян © URA.RU В азербайджанских СМИ появилась информация о движении вооруженных сил Армении в направлении границы с Азербайджаном. Отмечается также, что наблюдается активное скопление военной техники. «На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении — прим. URA.RU)» — пишут СМИ Азербайджана, передает РИА Новости. Ранее в Азербайджане сообщили об обстреле со стороны ВС Армении военных на Нахчыванском направлении, передает «Царьград». В Ереване опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В азербайджанских СМИ появилась информация о движении вооруженных сил Армении в направлении границы с Азербайджаном. Отмечается также, что наблюдается активное скопление военной техники. «На условной границе Азербайджана и Армении наблюдается передвижение армянской армии. Армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении — прим. URA.RU)» — пишут СМИ Азербайджана, передает РИА Новости. Ранее в Азербайджане сообщили об обстреле со стороны ВС Армении военных на Нахчыванском направлении, передает «Царьград». В Ереване опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций.