Подполье: ВС РФ в Николаевской области поразили военный порт ВСУ

ВС РФ поразили военный порт Украины, уточнил Сергей Лебедев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные поразили украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил представитель местного подполья Сергей Лебедев. В настоящий момент область находится под контролем Украины.
«В Очакове Николаевской области поражен военный порт ВСУ», — уточнил Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС. Ранее он же рассказал, что ВС РФ поразили украинские позиции на базе отдыха в этой же области.
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