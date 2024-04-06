Подполье: ВС РФ в Николаевской области поразили военный порт ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина, архив. Пермь, одесса, ukraine, odessa, одесский морской порт
ВС РФ поразили военный порт Украины, уточнил Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные поразили украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил представитель местного подполья Сергей Лебедев. В настоящий момент область находится под контролем Украины.

«В Очакове Николаевской области поражен военный порт ВСУ», — уточнил Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС. Ранее он же рассказал, что ВС РФ поразили украинские позиции на базе отдыха в этой же области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные поразили украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил представитель местного подполья Сергей Лебедев. В настоящий момент область находится под контролем Украины. «В Очакове Николаевской области поражен военный порт ВСУ», — уточнил Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС. Ранее он же рассказал, что ВС РФ поразили украинские позиции на базе отдыха в этой же области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...