Официальной информации по взлому эфира нет
Федеральный телеканал «Россия 1» был взломан. Жители Рязани увидели на несколько секунд обращение сторонников Украины к Рязанскому училищу ВДВ, сообщает местный telegram-канал «YA62».
«Эфир телеканала „Россия-1“ был взломан и по нему транслировали угрозы в адрес Рязанского училища ВДВ», — говорится в публикации. Во время сюжета про Рязанское училище на несколько секунд появился текст про угрозы ударить беспилотниками.
Официальной информации по этому поводу нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ВГТРК, чтобы подтвердить сообщения в СМИ.
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