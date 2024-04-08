Телеканал «Россия 1» взломали сторонники Украины. Видео

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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, микрофон, россия
Официальной информации по взлому эфира нет Фото:

Федеральный телеканал «Россия 1» был взломан. Жители Рязани увидели на несколько секунд обращение сторонников Украины к Рязанскому училищу ВДВ, сообщает местный telegram-канал «YA62».

«Эфир телеканала „Россия-1“ был взломан и по нему транслировали угрозы в адрес Рязанского училища ВДВ», — говорится в публикации. Во время сюжета про Рязанское училище на несколько секунд появился текст про угрозы ударить беспилотниками.

Официальной информации по этому поводу нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ВГТРК, чтобы подтвердить сообщения в СМИ.

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Федеральный телеканал «Россия 1» был взломан. Жители Рязани увидели на несколько секунд обращение сторонников Украины к Рязанскому училищу ВДВ, сообщает местный telegram-канал «YA62». «Эфир телеканала „Россия-1“ был взломан и по нему транслировали угрозы в адрес Рязанского училища ВДВ», — говорится в публикации. Во время сюжета про Рязанское училище на несколько секунд появился текст про угрозы ударить беспилотниками. Официальной информации по этому поводу нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ВГТРК, чтобы подтвердить сообщения в СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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