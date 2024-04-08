Телеканал «Россия 1» взломали сторонники Украины. Видео

08 апреля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Официальной информации по взлому эфира нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральный телеканал «Россия 1» был взломан. Жители Рязани увидели на несколько секунд обращение сторонников Украины к Рязанскому училищу ВДВ, сообщает местный telegram-канал «YA62». «Эфир телеканала „Россия-1“ был взломан и по нему транслировали угрозы в адрес Рязанского училища ВДВ», — говорится в публикации. Во время сюжета про Рязанское училище на несколько секунд появился текст про угрозы ударить беспилотниками. Официальной информации по этому поводу нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ВГТРК, чтобы подтвердить сообщения в СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральный телеканал «Россия 1» был взломан. Жители Рязани увидели на несколько секунд обращение сторонников Украины к Рязанскому училищу ВДВ, сообщает местный telegram-канал «YA62». «Эфир телеканала „Россия-1“ был взломан и по нему транслировали угрозы в адрес Рязанского училища ВДВ», — говорится в публикации. Во время сюжета про Рязанское училище на несколько секунд появился текст про угрозы ударить беспилотниками. Официальной информации по этому поводу нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ВГТРК, чтобы подтвердить сообщения в СМИ.